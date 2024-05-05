Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками

Кожен із нелегалів заплатив за "послугу" від 6 до 7 тисяч євро.

У Чернівецькій області поблизу кордону затримали два автомобілі із чоловіками, п’ятеро із яких планували нелегально потрапити до Румунії. Також серед затриманих були неповнолітні 15-річні "провідники".

Про це повідомили у ДПСУ.

"Військовослужбовці оперативного підрозділу Чернівецького загону інформацію про підготовку порушення державного кордону групою осіб здобули в ході проведення оперативних заходів", – зазначили у прикордонній службі.

Як було встановлено, п’ятеро чоловіків через месенджер домовились із головним організатором схеми про переправлення до Румунії за винагороду у розмірі від 6 до 7 тисяч євро з кожного.

У визначений час четверо помічників організатора зустріли "клієнтів" на двох автомобілях. Схему спланували таку: двоє везуть до певного місця, а ще двоє потім ведуть до лінії державного кордону.

Під час затримання порушники намагались втекти, однак їм це не вдалося. За результатами подальшої перевірки прикордонники з’ясували, що двом провідникам лише по 15 років, а ще одному, який був за кермом одного з автомобілів, 17 років.

"Неповнолітніх порушників передано батькам. Стосовно повнолітнього провідника до правоохоронних органів направлені повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та статтею 304 Кримінального кодексу України «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність", – додали прикордонники.

Відносно решти порушників складені матеріали за статтями 185-10 та 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нещодавно прикордонники затримали шістьох "плавців", які зібралися покоряти Тису. Деякі нелегали заплатили "помічникам" за таку "послугу" від 6 до 10 тисяч доларів.