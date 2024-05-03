Прикордонники виявили скрипку Страдіварі

Співробітники Держприкоронслужби України (ДПСУ) виявили на українсько-польському кордоні скрипку Страдіварі
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки “Antonius Stradivarius” 1713 року виробництва”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що музичний інструмент знайшли у багажному відділенні автомобіля, який їхав до Польщі.
Скрипку вилучили та передали на експертизу.
- На Одещині українські прикордонники вилучили скрипку Страдіварі. Раритетний музичний інструмент знайшли в салоні рейсового автобуса, власника не знайшлося.
- Болгарин намагався потайки вивезти з України скрипку Stradivarius, датовану 1687 роком. Старовинний інструмент прикордонники спільно з митниками виявили у пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією у Чернівецькій області.
- Прикордонники вилучили скрипку Страдіварі на пропускному пункті в бік Донецька, інструмент датовано 1730 роком.