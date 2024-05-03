Прикордонники виявили скрипку Страдіварі

Співробітники Держприкоронслужби України (ДПСУ) виявили на українсько-польському кордоні скрипку Страдіварі

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки “Antonius Stradivarius” 1713 року виробництва”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що музичний інструмент знайшли у багажному відділенні автомобіля, який їхав до Польщі.

Скрипку вилучили та передали на експертизу.