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Прикордонники виявили скрипку Страдіварі

Скрипку виявили на українсько-польському кордоні. 

Прикордонники виявили скрипку Страдіварі
Прикордонники виявили скрипку Страдіварі
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкоронслужби України (ДПСУ) виявили на українсько-польському кордоні скрипку Страдіварі

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки “Antonius Stradivarius” 1713 року виробництва”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що музичний інструмент знайшли у багажному відділенні автомобіля, який їхав до Польщі.

Скрипку вилучили та передали на експертизу.

  • На Одещині українські прикордонники вилучили скрипку Страдіварі. Раритетний музичний інструмент знайшли в салоні рейсового автобуса, власника не знайшлося.
  • Болгарин намагався потайки вивезти з України скрипку Stradivarius, датовану 1687 роком. Старовинний інструмент прикордонники спільно з митниками виявили у пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією у Чернівецькій області.
  • Прикордонники вилучили скрипку Страдіварі на пропускному пункті в бік Донецька, інструмент датовано 1730 роком.
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