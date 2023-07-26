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На Одещині українські прикордонники вилучили скрипку Страдіварі

Раритетний музичний інструмент знайшли в салоні рейсового автобуса. Власника не знайшлося.

На Одещині українські прикордонники вилучили скрипку Страдіварі
Фото: Державна прикордонна служба України

На Одещині українські прикордонники вилучили скрипку Страдіварі. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

“Страдіварі залишається в Україні: прикордонники вилучили скрипку знаменитого італійця. Музичний інструмент 1730 року виробництва знайшли під час прикордонно-митного контролю в салоні рейсового автобуса в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на Одещині”, – йдеться в повідомленні. 

За словами водіїв та стюардеси, покинутий шедевр власника не має. 

Скрипку передали експертам.

Нагадаємо, у квітні громадянин Молдови намагався вивезти з України мощі святих. Прикордонники виявили ковчег з мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой.

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