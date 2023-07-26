На Одещині українські прикордонники вилучили скрипку Страдіварі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
“Страдіварі залишається в Україні: прикордонники вилучили скрипку знаменитого італійця. Музичний інструмент 1730 року виробництва знайшли під час прикордонно-митного контролю в салоні рейсового автобуса в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на Одещині”, – йдеться в повідомленні.
За словами водіїв та стюардеси, покинутий шедевр власника не має.
Скрипку передали експертам.
Нагадаємо, у квітні громадянин Молдови намагався вивезти з України мощі святих. Прикордонники виявили ковчег з мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой.