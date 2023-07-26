Внаслідок ДТП загинув один нацгвардієць, ще один отримав травми.

Шевченківський районних суд Києва вяв під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, що в травні на цьому ж проспекті суддя Макарівського суду насмерть збив 23-річного військового на блокпосту. Чоловік намагався перекласти провину на "водія".