​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
ГоловнаСуспільствоВійна

Смертельна ДТП на блокпосту: суд арештував 23-річного водія без права внесення застави

Внаслідок ДТП загинув один нацгвардієць, ще один отримав травми.

Смертельна ДТП на блокпосту: суд арештував 23-річного водія без права внесення застави
Фото: Київська міська прокуратура

Шевченківський районних суд Києва вяв під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року вчинив смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту. 

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, що в травні на цьому ж проспекті суддя Макарівського суду насмерть збив 23-річного військового на блокпосту. Чоловік намагався перекласти провину на "водія". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies