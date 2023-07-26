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Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)

Тривога станом на 13:42 оголошена в Києві та області, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській області і Криму. 

Росія вдень 26 липня запустила крилаті ракети зі східного напрямку. Про це повідомили в Повітряних силах.

Ракетна небезпека спершу була оголошена в центральних та північних регіонах, а потім поширилася і на захід. Без тривоги станом на 13:51 лише Сумська, Харківська, Миколаївська та Одеська області. 

"Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – закликали в Повітряних силах. 

О 14:06 Повітряні сили закликали вінничан бути в укриттях. Відбій по областях оголосили близько 14:50. Зберігається загроза застосування крилатих ракет стратегічної авіації – у разі тривоги слід бути в укриттях. 

Згодом військові повідомили, що група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області рф. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі і загиблі.

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