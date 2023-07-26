26 липня Укрпошта офіційно вводить в обіг поштову марку “Служба безпеки України”, яка є фінальним випуском героїчної серії “Слава Силам оборони і безпеки України!”.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться сьогодні в столиці, спецпогашення пройдуть в усіх регіонах країни. Як і раніше, штемпелі АР Крим та міста Севастополя прикріплені до Києва.

“Сьогодні Укрпошта представляє третій поштовий випуск героїчної серії «Слава Силам оборони і безпеки України!», присвячений Службі безпеки. Спецпризначенні СБУ – відважні герої нашого часу, які ведуть боротьбу за перемогу та незалежність нашої держави. У щоденних новинах ми бачимо, як Служба безпеки доводить свою дієвість: викриває колаборантів, руйнуючи їх задуми та вселяючи страх у ворогів”, – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тираж поштової марки – 1 075 000 примірників. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Кількість марок у аркуші – 5+1. До марки випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та художню картку. Випуск здійснено за сприяння Служби безпеки України.

Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін.

Поштові набори "Служба безпеки України" доступні у відділеннях Укрпошти по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.

Крім того, Укрпошта спільно з Службою безпеки України створили тематичний мерч: футболку "СБУ" та набір стікерпаків. Ексклюзивні новинки можна придбати в інтернет-магазині Укрпошти, перейшовши за посиланням.

Зі свого боку, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що чергову марку воєнного часу погасили сьогодні на Донеччині.

Нагадаємо, поштова марка “Русскій воєнний корабль, іді …!” здобула “філателістичний Оскар”. Автором ескізу марки є Борис Грох.