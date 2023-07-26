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Митрополиту-втікачу УПЦ МП з Сумщини оголосили підозру. Він благословляв російських окупантів

Олексій Масленніков одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля.

Митрополиту-втікачу УПЦ МП з Сумщини оголосили підозру. Він благословляв російських окупантів

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ МП на Сумщині Олексію Масленнікову, який благословляв російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення єпископ втік до Росії, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля. Крім того, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області країни. Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Також в ході літургії клірик вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації у РФ для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

“Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення”, − зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, Олексій Маслєнніков у січні 2023 року потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони. Обмежувальні заходи діятимуть пʼять років.

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