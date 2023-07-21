Екснардеп Максим Микитась вийшов із СІЗО, - ЦПК

Колишній народний депутат України Максим Микитась вийшов із СІЗО декілька днів тому, гроші внесли минулих вихідних.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

“Сталося це після того, як 11 липня ВАКС продовжив Микитасю тримання під вартою до 8 вересня, але зменшив заставу із 40 до 20 млн грн. Рішення ухвалили судді ВАКС Воронько, Біцюк і Михайленко”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні у ВАКС відбулось засідання у справі Микитася щодо ймовірної пропозиції хабаря меру Дніпра Філатову.

Наприкінці цього засідання Микитась попросив суддів дозволити йому з 2 по 7 серпня поїхати в Івано-Франківську і Львівську область за сімейними обставинами.

В свою чергу, прокурор САП не заперечував цьому, але якщо таке рішення не перешкодить судовому розгляду. В результаті судді протокольною ухвалою дозволили Микитасю покинути Київ на шість днів.

4 серпня має відбутись наступне засідання у цій справі, Микитась обіцяв взяти участь у засіданні через відеозв'язок. А вже 7 серпня він має прибути на засідання в приміщення суду.

ЦПК не повідомляє, хто вніс заставу, але зазначає, що “навряд чи кошти міг внести сам обвинувачений, адже раніше його захист заявляв, що у Микитася немає “ні 10, ні 5, ні навіть 3 млн грн”.

Також повідомляється, що Микитась, як і депутат Київради Трубіцин, котрий втік за кордон, свого часу тісно спілкувався із нинішнім заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Нагадаємо, за даними правоохоронців колишній топпосадовець Укрбуду і екснардеп Максим Микитась намагався підкупити за 22 млн євро міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Той мав сприяти підконтрольній екснардепу групі підприємств укласти контракт на будівництво метрополітену в Дніпрі поза конкурсною процедурою.

Очільник Дніпра звернувся із заявою в НАБУ, і 18 жовтня підозрюваного викрили. А наступного дня його повідомили про підозру.