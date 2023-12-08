Підтвердження стандарту IFS Food гарантує, що весь процес виробництва та упаковки меду BEEHIVE контролюється на найвищому рівні.

Компанія BEEHIVE, що входить до активів EFI group та є третім найбільшим експортером меду з України, успішно пройшла сертифікацію за стандартом IFS Food, розробленим для галузі торгівлі харчовими продуктами та харчової промисловості.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Підтвердження стандарту IFS Food гарантує, що весь процес виробництва та упаковки меду BEEHIVE контролюється на найвищому рівні.

“Отримання сертифікату IFS Food – це визнання нашої відповідальності перед споживачами та підтвердження нашої рішучості надавати лише найкращі продукти на ринку”, – зазначив СЕО BEEHIVE Семен Гагарін.

Зазначається, що як один з провідних виробників меду в Україні та один із найбільших експортерів, BEEHIVE гордо представляє високу якість своєї продукції. Мед BEEHIVE вже завоював популярність в більш ніж 15 країнах світу, серед яких Великобританія та Німеччина, Італія та США.

Стандарт IFS забезпечує комплексні вимоги щодо організації виробництва харчових продуктів, гігієни, здійснення технологічних процесів, компетентності персоналу, єдині критерії для оцінки можливості виробників харчових продуктів виробляти та постачати безпечні продукти у відповідність до їх специфікації та законодавчих вимог.

Стандарт IFS Food базується на шести основних вимогах, вони включають виробництво, а також управління ресурсами:

- Захист харчових продуктів для захисту харчового ланцюга- Прийняття корпоративної відповідальності- Використання систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів- Управління ресурсами- Постійний аналіз, оптимізація та вимірювання- Адекватні виробничі процеси

Компанія BEEHIVE зауважила, що вчергове підтвердила, що кожна банка меду BEEHIVE – не лише смачний, але й гарантовано безпечний для вашого здоров'я продукт, який допомагає споживачам насолоджуватися вишуканим смаком, підтримуючи вибір здорового та відповідального способу життя.

Фото: надано преслужбою

BEEHIVE – бренд українського меду. Компанія є одним із найбільших виробників в Україні та входить у трійку експортерів меду з України. Виробництво BEEHIVE площею 5000 м2 оснащене новітнім обладнанням з річною потужністю 16 000 тон, впроваджена багаторівнева система контролю якості, працює власна надсучасна лабораторія.

Мед BEEHIVE експортується до більше ніж 15 країн по всьому світу, включаючи Німеччину, Бельгію, Йорданію, Саудівську Аравію, Великобританію та Швейцарію. Щодобовий об’єм випуску готової продукції – 40 тон. Потужності компанії розраховані на випуск більше 10 000 тон меду на рік.

IFS Management GmbH (IFS) – спільне підприємство французької асоціації роздрібної торгівлі FCD та німецької асоціації роздрібної торгівлі HDE. IFS розробляє всесвітньо визнані стандарти та програми безпеки та якості продукції для компаній, що працюють у ланцюжку постачання харчових продуктів та споживчих товарів.