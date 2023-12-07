Через дефіцит електроенергії Україна застосовує аварійну допомогу з трьох країн

Через дефіцит потужностей в енергосистемі України 7 грудня, Диспетчерський центр "Укренерго" застосував аварійну допомогу з трьох країн. В "Укренерго" просять споживачів вимкнути зайві електроприлади.
Про це йдеться в повідомленні оператора системи передачі.
Аварійна допомога застосовується з 11:00 і триватиме орієнтовно до 19:00. Допомогу Україні надають енергосистеми Румунії, Польщі та Словаччини.
Через це "Укренерго" просить українців:
- вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;
- не вмикати одразу кілька потужних приладів. Наприклад, бойлер, пральну машину та праску. Не вмикати разом чайник та мікрохвильову піч;
- якщо температура повітря в приміщенні комфортна, вимкнути кондиціонери та обігрівачі;
- витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.
"Споживання перевищує виробництво, в енергосистемі утворився дефіцит електроенергії. Аварійна допомога – це екстрений захід для подолання дефіциту", – наголосили в "Укренерго".
- На початку листопада президент України ввів у дію рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми і підготовки економіки до зими.
- У жовтні голова "Укренерго" повідомив, що енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту від російських атак. Очільник компанії прогнозує завершення підготовки всіх рівнів захисту в листопаді: “до холодів повинні встигнути”.