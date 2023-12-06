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Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків

Прийняття цього закону було однією з вимог МВФ. Закон дозволить отримати за результатами цього року додаткових 24-25 млрд грн для бюджету на наступний рік. Крім того, цей закон продовжує дію пільг по безмитному ввезенню безпілотників та їх запчастин.

Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 9656д про додаткове тимчасове оподаткування банків.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради. 

Закон передбачає оподаткування надприбутків банків у 2023 році за ставкою 50%, а з наступного року - за ставкою 25%. 

Прийняття цього закону також є серед вимог МВФ. 

Раніше Мінфін підрахував, що це закон дозволить отримати за результатами цього року додаткових 24-25 млрд грн для бюджету на наступний рік. 

Крім того, цей закон продовжує дію пільг по безмитному ввезенню безпілотників та їх запчастин.

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