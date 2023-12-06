Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 9656д про додаткове тимчасове оподаткування банків.
Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Закон передбачає оподаткування надприбутків банків у 2023 році за ставкою 50%, а з наступного року - за ставкою 25%.
Прийняття цього закону також є серед вимог МВФ.
Раніше Мінфін підрахував, що це закон дозволить отримати за результатами цього року додаткових 24-25 млрд грн для бюджету на наступний рік.
Крім того, цей закон продовжує дію пільг по безмитному ввезенню безпілотників та їх запчастин.
- Раніше рада директорів МВФ схвалила передачу Україні близько 890 млн доларів, ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.
- Також, станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 млрд доларів або 1086,5 млрд грн від міжнародних партнерів.
- У жовтні Рада ухвалила законопроєкт про PEP-ів, що є однією з вимог МВФ, а президент його підписав. Законопроєкт також був вимогою ЄС для початку переговорів про членство України. Докладніше про це читайте у матеріалі LB.ua “Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом”.