Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків

Прийняття цього закону було однією з вимог МВФ. Закон дозволить отримати за результатами цього року додаткових 24-25 млрд грн для бюджету на наступний рік. Крім того, цей закон продовжує дію пільг по безмитному ввезенню безпілотників та їх запчастин.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 9656д про додаткове тимчасове оподаткування банків.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає оподаткування надприбутків банків у 2023 році за ставкою 50%, а з наступного року - за ставкою 25%.

Прийняття цього закону також є серед вимог МВФ.

Раніше Мінфін підрахував, що це закон дозволить отримати за результатами цього року додаткових 24-25 млрд грн для бюджету на наступний рік.

Крім того, цей закон продовжує дію пільг по безмитному ввезенню безпілотників та їх запчастин.