У Prozorro додали можливість обгрунтувати доцільність закупівлі і пояснити, чому в ній виникла потреба

У Мінекономіки вважають, що нововведення "допоможе поліпшити комунікацію замовників і держави із суспільством під час війни".

В системі Prozorro з'явилася додаткова функція, завдяки якій замовники можуть обґрунтувати доцільність своєї закупівлі і завчасно пояснити, чому виникла потреба в ній.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун також зазначила, що нововведення "допоможе поліпшити комунікацію замовників і держави із суспільством під час війни".

"Невідповідність багатьох закупівель умовам воєнного часу викликає справедливе роздратування в суспільстві, тому очевидно, що ця сфера має рухатися до максимальної обґрунтованості потреб. Водночас дуже часто скандали виникають саме через те, що державні та місцеві замовники не пояснюють як слід, чим саме викликана та чи інша потреба в закупівлі, та чому критично її провести саме зараз. І новий інструмент у системі Prozorro якраз зможе допомогти налагодити таку комунікацію, і ми сподіваємося, що замовники будуть активно заповнювати обґрунтування", - пояснила вона.

Додати обґрунтування можна у спеціальному полі в річному плані закупівель до оголошення торгів, під час них, чи після їх проведення. Відредагувати поле чи надати додаткову інформацію також можна в будь-який момент, проте на сайті відображатиметься історія змін.

Функція буде доступна для будь-яких закупівель, без прив’язки до очікуваної вартості, предмету закупівлі чи типу процедури.

В обґрунтуванні можна зазначити будь-яку інформацію, а також додати посилання на документи, якщо є така необхідність. Мінекономіки радить зазначити, чому цю закупівлю необхідно здійснити саме зараз, для чого вона, як допоможе підприємству здійснювати діяльність або яку користь принесе суспільству.

Важливо не плутати цей інструмент з обґрунтуванням очікуваної вартості за постановою Кабінету міністрів № 710 чи обґрунтуванням укладання прямого договору поза Prozorro за постановою № 1178. На відміну від них, нове поле на сайті Prozorro не обов’язкове для заповнення.

Зазначимо, що у вересні Кабмін запровадив додаткову вимогу для тендерів від 50 000 грн на Prozorro. Це оначає, що замовник окрім уже чинних процедур має обґрунтувати та пояснити необхідність публічних закупівель на цю суму.

Скандали з закупівлями