Словацькі перевізники готові заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецке”

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) залишається в стані страйкової готовності. У разі відсутності іншого варіанту вирішення ситуації UNAS готова повністю заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецке” в обох напрямках.
Про це повідомляє пресслужба UNAS.
Словацькі перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за те, що він підняв проблему звільнення українських перевізників від обов’язку видавати транспортні дозволи та вплив цього звільнення на автомобільний транспорт Словаччини на Раді міністрів транспорту у Брюсселі.
UNAS зазначає, що 7 грудня міністр транспорту має зустрітись із перевізниками, щоб обговорити цю проблему.
Водночас, перевізники обурені тим, що західні країни ЄС не сприймають це питання серйозно, і що представники ЄС вимагають від уряду Словаччини забезпечити прохідність кордонів з Україною “в директивний спосіб, ігноруючи основні права та свободи людини”.
Що передувало
-
4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску “Вишнє-Нємецке”, завершилися. Станом на ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини в бік України перебувало 625 вантажних транспортних засобів.
-
1 грудня Словаччина почала блокування кордону з Україною для вантажівок. На той момент термін дії акції протесту був невідомий. Словацькі протестувальники заявили, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. А ось решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості - по чотири вантажівки за годину.
-
Метою протесту словацькі перевізники назвали порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці.
-
На початку листопада пункти пропуску на кордоні з Україною почали блокувати польські перевізники. Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити.
-
Докладніше про те, хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні, читайте у матеріалі LB.ua.