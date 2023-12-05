Словацькі перевізники готові заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецке”

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) залишається в стані страйкової готовності. У разі відсутності іншого варіанту вирішення ситуації UNAS готова повністю заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецке” в обох напрямках.

Про це повідомляє пресслужба UNAS.

Словацькі перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за те, що він підняв проблему звільнення українських перевізників від обов’язку видавати транспортні дозволи та вплив цього звільнення на автомобільний транспорт Словаччини на Раді міністрів транспорту у Брюсселі.

UNAS зазначає, що 7 грудня міністр транспорту має зустрітись із перевізниками, щоб обговорити цю проблему.

Водночас, перевізники обурені тим, що західні країни ЄС не сприймають це питання серйозно, і що представники ЄС вимагають від уряду Словаччини забезпечити прохідність кордонів з Україною “в директивний спосіб, ігноруючи основні права та свободи людини”.

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