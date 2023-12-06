Компанія Feednova отримала нагороду від Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій

Загальний бюджет інвестпроєктів компанії, що розпочато та вже реалізовано з початку воєнного стану, більший за 5 млн євро.

В ході щорічних зборів інвесторів, створеної UkraineInvest для покращення діалогу між бізнесом та урядом відбулось нагородження компаній, що інвестують в Україну після початку повномасштабного вторгнення, публічних діячів та медіа, які сприяють розвитку інвестиційного середовища України.

UkraineInvest відзначив підприємство з виробництва високопротеїнових кормових добавок та високоякісні жирів Feednova в номінації «За інвестиційний проєкт з модернізації та збільшення потужностей виробництва».

Операційний директор компанії FEEDNOVA Самвел Рамазян відзначив, що FEEDNOVA зустріла війну в стані пусконалагодження, а завдяки сильній команді підприємству вдалось не лише впоратися із викликами війни, але й модернізувати виробництво.

"Підприємство не тільки вийшло на повну потужність, але і продовжило розвиток: загальний бюджет інвестпроєктів, що розпочато та вже реалізовано з початку воєнного стану, більший за 5 млн євро", – прокоментував Самвел Рамазян.

Інвестори Фіднова на початку 2022 року погодили реалізацію проєкту будівництва твердопаливної котельні загальним бюджетом понад 2 млн євро, який успішно завершено та введено до експлуатації у 2023 році. FEEDNOVA продовжує нарощування виробничих потужностей, задля чого в поточному році замовлено додаткові виробничі лінії загальним бюджетом близько 3 млн. євро, обладнання яких вже почало надходити на підприємство і готуватись до монтажу.

Цьогоріч FEEDNOVA також впровадила надсучасні європейські технології переробки відходів тваринного походження й управління власними відходами та викидами. Зокрема, упровадила інноваційні очисні споруди стічних вод з п’ятиступеневим очищенням. Новий біофільтр вивів завод у Буську на найвищий рівень екологічності.

Нова технологія забезпечує не тільки модернізацію підприємства, але й додатково очищає повітря та підвищує якість навколишнього середовища. Новітнє обладнання та технології дозволяють очистити цехове повітря до близько 95–98%.

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

Діяльність переробного підприємства спрямовано на впровадження кращих світових практик в напрямку поводження із відходами тваринного походження. Окрім того, компанія втілює концепцію економіки замкненого циклу, аби поліпшити екологічну ситуацію у Львівській області та прилеглих регіонах. FEEDNOVA експортує продукцію в понад 20 країн Європи та світу.