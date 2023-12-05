Спеціалісти зі збереження культурної спадщини назвали ключові проблеми сфери

5 грудня від час доповідей на форумі “Реставрація та відновлення культурної спадщини України після Великої Війни” спеціалісти зі збереження культурної спадщини озвучили ключові проблеми сфери.

Фото: LB.ua Віктор Дворніков

Віктор Дворніков, регіональний координатор експедицій Heritage Monitoring Lab у Харкові та Харківській області:

відсутність спільної інформаційної бази, придатної для обчислення втрат: наявні списки об’єктів культурної спадщини не повні, часто не мають точних адрес, що ускладнює контролювання стану пам’яток;

відсутність усвідомлення цінності об’єктів культурної спадщини серед громади та представників влади: після ушкоджень пам’яток, комунальні служби не опікуються їх збереженням та працюють лише в інтересах безпеки та зручності перехожих чи мешканців; з цією метою вони часто продовжують руйнування пам’ятки; муніципалітет, як правило, заохочує такі роботи без відповідної експертної оцінки стану пам’ятки;

відсутність адекватної оцінки збитків: той моніторинг, завдяки якому ми маємо цифри щодо втрат та ушкоджень пам’яток, непридатний для реальної оцінки їх стану; таку оцінку можливо зробити лише через польові дослідження; їх, утім, не застосовують системно.

Федір Стоянов, заступник директора департаменту культури Одеської міськради:

відсутність придатного правового врегулювання: є постанова Кабміну від 15 листопада 2022 №1342 “Про затвердження порядку проведення окремих видів робіт на об’єктах культурної спадщини в умовах воєнного стану”; ця постанова, хоч і полегшує роботу з ушкодженнями, усе ж більше придатна для використання у тих випадках, коли пошкоджена пам’ятка відноситься до великих об’єктів, чиї власники мають ресурси для проходження процедури; але не у випадках, коли пошкоджена пам’ятка належить до житлового фонду; мешканці порушеного будинку починають прибирати уламки самотужки, а міська влада змушена долучатись, щоб забезпечити мешканцям тепло та дах, не переймаючись у цей момент архітектурними особливостями.

Фото: LB.ua Міхал Красуцкі

Міхал Красуцкі, директор Департаменту охорони спадщини Варшави:

відсутність оперативних рішень щодо вибору, які ушкоджені будівлі треба зберігати, а які ні: під час масованих ушкоджень пам’яток, слід швидко обирати ті споруди, які вимагають негайної консервації та подальшої реставрації або реконструкції з модернізацією; цим має опікуватись влада, і якщо ніхто не приймає такі швидкі рішення, це призводить до ще більших втрат.

Фото: LB.ua Олександр Харлан

Олександр Харлан, член бюро Українського національного комітету ICOMOS:

відсутність достатньої співпраці між міністерствами в питаннях моніторингу та відновлення: моніторингові ініціативи має підтримувати Міноборони, яке єдине має актуальну інформацію (картографія, розвідданні); питання відновлення неможливо ефективно розглядати без задіювання Міненергетики;

відсутність повних реєстрів та їх фіксації у законі: ми не знаємо, скільки в нас історичних населених місць; є реєстр щодо 401 історичного місця, але він враховує лише міста та містечка, і не враховує близько 550 історичних сіл та селищ;

відсутність достатньої кількості спеціалістів, зокрема, реставраторів: відповідні освітні програми слід впроваджувати на загальнодержавному рівні, в усіх освітніх закладах дотичної спеціалізації.

За даними МКІП, з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйновано або пошкоджено 835 об’єктів культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 118, місцевого значення – 653, щойно виявлених – 64.

Форум “Реставрація та відновлення культурної спадщини України після Великої Війни” проходить у партнерстві з EFI Group.