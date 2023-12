Груднева програма Національної філрмонії: Вагнер, Штраус, різдвяні хори

Фото: Національна філармонія

Національна філармонія України оголосила програму на грудень. Серед анонсів: Ріхард Вагнер у виконанні духового оркестру, нова симфонічна музика, різдвяні хори, джаз, «Прощальна симфонія» Гайдна.

1 грудня – Київський камерний оркестр під орудою диригентки Наталії Пономарчук представить програму із творів Фелікса Мендельсона-Бартольді та Фридерика Шопена.

Звучатимуть: мотет Мендельсона Ave Maria, твір-молитва на латинські тексти; драматичний Струнний квартет N6 – останній великий твір Мендельсона, який він закінчив за кілька місяців до своєї смерті; знаменитий Перший фортепіанний концерт Шопена, де сольну партію виконає піаністка Тетяна Шафран.

3 грудня – Вечір гітарної музики від бароко до сучасності виконає Національний камерний ансамбль «Київські солісти» під орудою диригента Ігоря Пучкова за участю Андрія Остапенка.

Андрій Остапенко – гітарист-віртуоз, засновник Міжнародного фестивалю гітарної музики. Грає на гітарі німецького майстра Дітера Хопфа, яка вирізняється серед гітар інших майстрів своєю особливою акустикою і глибоким звуком.

5 грудня – «Lux aeterna. Псалми падіння». Новий проєкт ансамблю Alter Ratio, основною темою якого є пам’ять.

Це вшанування пам’яті класика музичного авангарду Дьордя Лігеті (до 100-річчя від дня народження); збереження пам’яті за полеглими українськими митцями, які стали на захист України від російської агресії. Програму складають твори, спеціально написані для ансамблю українськими композиторами – Аллою Загайкевич, Максимом Коломіййцем, Максимом Шалигіним, а також Петером Керкєловим із Болгарії.

6 грудня – віолончелістка з Німеччини Рафаелла Ґромес виконає разом із Національним симфонічним оркестром України під орудою Володимира Сіренка віолончельний концерт Антоніна Дворжака.

Також у програмі – знаменита Восьма симфонія Дворжака та написаний минулого року твір сучасної української композиторки Вікторії Полевої «NOVA» для симфонічного оркестру, присвята мужності України.

Рафаелла Ґромес – одна із найуспішніших віолончелісток сучасної Німеччини. Їй 32, і вона є лауреаткою багатьох престижних конкурсів. Вона є улюбленицею німецьких музичних критиків, які називають її однією з кращих віолончелісток нашого часу. Музикантка грає на віолончелі Карло Бергонці 1740 року. Цей інструмент, виготовлений у майстерні Антоніо Страдіварі, є одним із трьох найвідоміших віолончелей видатного італійського майстра, одного з учнів та послідовників Страдіварі.

7 грудня – Ріхард Вагнер у виконанні духового оркестру.

Оркестр Вагнера відрізняється від традиційного оперного оркестру розширенням групи мідних духових інструментів. Якщо в класичному оркестрі сидить один-двоє валторністів – в оркестрі Вагнера їх повинно бути четверо. Найбільший склад духових у вагнерівській тетралогії «Перстень Нібелунга»: тут композитор вводить квартет спеціально сконструйованих «вагнерівських туб», басову трубу, контрабасовий тромбон і аж вісім валторн.

Гратиме Національний духовий оркестр України під орудою Івана Стецького.

8 грудня – вперше в Україні прозвучить опера «Родинний альбом» сучасного польського композитора Єжи Корновіча, перекладена українською мовою.

Це унікальний проєкт-співпраця двох національних філармоній: прем’єрні постановки пройдуть у Національній філармонії України (Київ) та Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Виконавці – Національний ансамбль солістів «Київська камерата», диригентка Наталія Стець та солісти Анастасія Поважна, сопрано і Станіслав Цема, контратенор. Режисерка Марина Рижова.

10 грудня – Точки перетину: концерт нової симфонічної музики. Фінальний концерт Диригентського воркшопу нової музики з Етьєном Гааном (Франція).

Ідея перетину у концерті втілюється на різних рівнях. Поєднаються західноєвропейська та українська виконавські традиції, а також композиторські школи. Такі перетини дозволяють виявити своєрідність усіх учасників творчої співпраці, а разом з тим продемонструвати органічну спільність української та європейської музики, відкритість до діалогу та співтворчості.

Твори Джулії Вулф, Унсук Чина, Максима Коломійця, Етьєна Гаана та

Фаусто Ромітеллі виконають: Національний президентський оркестр і диригенти, які взяли участь у воркшопі – Наталя Кіричук, Олег Чаплинський, Катерина Косецька, Денис Олійник.

12 грудня – авторський проєкт «Від мадригалу до кантати» клавесиністки Наталії Сікорської.

Прозвучать сольні клавесинні п’єси епохи бароко, вокальне багатоголосся й інструментальні ансамблі того часу. Це панорама найпопулярніших музичних мелодій та жанрових стилів, які з кінця XVI століття, що формували музичний простір раннього, зрілого та пізнього бароко – Баха, Вівальді, Каччіні, Мадзоккі, Факолі, Довленда, Кадзаті, Трабачі, Піккі.

14 грудня – українська прем’єра фортепіанного концерту Клари Шуман у програмі Київського камерного оркестру під орудою Наталії Пономарчук.

Це не перша спроба диригентки ґендерно збалансувати репертуарну палітру вітчизняного життя класичної музики. Не так давно у виконанні оркестру звучали твори Фанні Мендельсон, сестри Фелікса Мендельсона; низку проєктів було присвячено іменам сучасних українських композиторок.

Крім музики Клари Шуман, прозвучить присвячена їй Йоганнесом Брамсом Серенада №2 для камерного оркестру. Молодший на 14 років, Брамс був закоханий у неї, хоч і без взаємности.

17 грудня – Nota Bene Chamber Group представить програму камерної музики із творів Йозефа Гайдна, Кшиштофа Пендерецького та Белли Бартока.

Пропонована добірка імен доволі знакова з погляду історії жанру – а саме квартет є основою цієї концертної програми.

20 грудня – музика композиторів, котрі творили на зламі XIX-XX ст.

Концерт для скрипки з оркестром фінського композитора Яна Cібеліуса – його єдиний концерт. Критик Дональд Тові назвав основну тему заключної частини «полонезом для білих ведмедів». Соло скрипки прозвучить у виконанні Богдани Півненко.

У другому відділі меломанів очікує прем’єрне виконання Симфонії №1 англійського композитора Едварда Елгара. Це одна з двох завершених симфоній композитора.

23 грудня – «Сучасне й позачасове», новий проект, започаткований Домом Майстер клас і Національною філармонією України, який представляє серію авторських концертів сучасних українських композиторів, які вже увійшли в історію української музичної культури.

Прем’єра балету «Дзеркало, Сни, або Маленьке життя» відбулась на фестивалі Bouquet Kyiv Stage у 2021 році. Це космічний світ музики Вікторії Полевої, який поєднався з красою рухів і пластики.

24 грудня – концерт-реконструкція «Гай, Рожество!»

Проєкт присвячено історії тріумфальних гастролей Українського Національного Хору під орудою видатного диригента Олександра Кошиця в країнах Північної й Південної Америки у 1922-1924 роках і приурочено 100-річчю південноамериканської прем’єри «Щедрика».

Під час концерту Академічна хорова капела Українського радіо під орудою диригентки Юлії Ткач уперше за 100 років відтворить репертуар прем’єрного концерту капели Олександра Кошиця в Карнегі Гол, яка з тріумфом виступила у Нью-Йорку 5 жовтня 1922 року.

Українські слухачі почують реконструкцію Першого відділу тодішньої української прем’єри, під час якої американська публіка уперше почула «Щедрика» Миколи Леонтовича. Окрім того, буде виконано інші пісні з репертуару концерту хору Олександра Кошиця в Карнегі Гол та його виступів країнами Північної й Південної Америки. Це давні українські канти, колядки та щедрівки, веснянки, коломийки й народні пісні в обробці композиторів Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Олександра Кошиця, Кирила Стеценка, Василя Ступницького, Порфирія Демуцького.

Також уперше з того часу на українській сцені прозвучать унікальні обробки американських та мексиканських пісень в обробці Олександра Кошиця.

25 грудня – Різдво у стилі jazz з Національним духовим оркестром України під орудою Володимира Спасіченка та солісткою Анною Кіндзерською

У Колонному залі прозвучить більше 20ти різдвяних хітів. Серед яких, звісно, й Jingle Bells і Santa Claus is Coming to Town, The Christmas Song, Winter Wonderland, The Christmas Waltz, Jingle-Bell Rock, Big Band Christmas, Santa, Baby, I`ll Be Home For Christmas і нарешті All I Want for Christmas is You з репертуару Мерая Кері.

27 грудня – «Різдвяна рапсодія» за участю органістів Валерії Балаховської та Максима Сидоренка.

Музиканти Національного будинку музики зіграють твори Преторіуса, Букстехуде, Баха, Генделя, Вейда, Хорна, Маккіа, Жигу, Дебуа, Грубера, Скотта.

29 грудня – «Прощальна» симфонія Гайдна.

Традиція Національній філармонії України завершувати рік цим твором належить диригенту Роману Кофману, який довгі роки очолював Київський камерний оркестр.

У фіналі симфонії артисти почергово припиняють гру, гасять свої свічки, закріплені на пюпітрах, й один за одним залишають сцену. Гайдн, капельмейстер у князя Естергазі, нібито у такий оригінальний спосіб натякнув господарю, що оркестранти невдоволені своїм фінансовим становищем.

У концерті прозвучить також музика Йоганна Баха, Джакомо Россіні, Арканджело Кореллі та Йоганна Пахельбеля.

30 грудня – «Штраус запрошує друзів».

Національний президентський оркестр під орудою військового диригента, підполковника Максима Гусака запрошують на програму з легких, танцювальних, і жартівливих творів, які у європейських столицях зазвичай грають під час різдвяних балів. Це увертюри до оперет, вальси, гавоти, марші, кадрилі, польки. У фіналі звучатиме «Щедрик» Миколи Леонтовича.

Дитячі концерти

2 грудня о 15:00 – сюїту з балету за казкою «Снігова королева» Г.-К. Андерсена української сучасної композиторки Жанни Колодуб зіграють Камерний струнний квартет «Каприс-Класік» і піаністка Тетяна Жук-Сєдова, а розповість – Ольга Хмель.

Як відомо, Андерсен дуже любив дітей і білі троянди. Композиторка донесла ідею добра, людяності, відданості, впевненості у перемозі над усім злим і похмурим. Адже у Андерсена йдеться не стільки про пригоди Герди, скільки про силу її духу.

17 та 31 грудня о 12:00 – на маленьких меломанів від 3-х до 6-ти років чекає Новорічний квест-концерт з кроликом Філармоном і святим Миколаєм.

У ньому не треба буде сидіти в кріслі цілу годину: діти зможуть рухатися, танцювати, підспівувати, плескати, шукати і знаходити, пробувати грати на різних музичних інструментах, спілкуватися з музикантами. А ще – усіх чекає зустріч із Святим Миколаєм, який пригощатиме новорічними смаколиками. Інтерактивний квест-концерт триває годину без антракту.