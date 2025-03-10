Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
ГоловнаКультура

Оперу GAIA-24 покажуть в Києві

Презентують оновлену версію вистави про наслідки підриву Каховської дамби.

Оперу GAIA-24 покажуть в Києві
GAIA-24, акт 3
Фото: Валерія ЛАндар

4 червня на основній сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки відбудеться показ опери «GAIA-24. Opera del Mondo» композиторів Іллі Разумейка та Романа Григоріва і колективу Opera Aperta.

Прем’єра опери відбулась в Києві у травні 2024, після цього її показали в Роттердамі на O.festival, у Відні на фестивалі Musiktheatertage Wien. Також GAIA-24 закривала публічну програму Українського національного павільйону на Венеційській бієнале, організовану Українським інститутом, та фестиваль Shall&Rausch у Берліні. Після року закордонних презентацій, в Києві покажуть оновлену версію вистави. 

Поштовхом до створення «GAIA-24. Opera del Mondo» став підрив Каховської дамби та подальша трансформація пейзажів колишнього Каховського моря. Мовою театру опера розповідає про війну проти природи та війну проти людини. У виставі поєднані протилежні речі: реп і опера, авангард і попкультура, фольклор і рейв. Опера складається з 3 актів: Songs of Mother Earth, Cabaret Metastasis, Dance for Mother Earth. Відео матеріали зняли на острові Хортиця. Тривалість опери – приблизно 120 хв.

Важливо врахувати перед відвідуванням вистави:

  • 18+ (у виставі присутні оголені тіла);

  • також є стробоскопічні світлові ефекти та дуже гучний звук.

GAIA-24, акт 2
Фото: Валерія Ландар
GAIA-24, акт 2

Виставу створили лабораторія сучасної опери Opera Aperta та агенція proto produkciia. З початку роботи, два члени команди долучились до ЗСУ: співпродюсер Володимир Бурковець та звукорежисер запису Андрій Нідзельський. Музика та режисура – Роман Григорів та Ілля Разумейко, продюсерка – Ольга Дятел, художниця – Катерина Маркуш, світлохудожниця – Світлана Змєєва, оператор – Денис Мельник, хореографиня традиційних танців – Олена Дудка, електронна музикантка – Олена Шикіна. Артисти та артистки на сцені: Марічка Штирбулова, Юлія Вітранюк, Софія Павліченко, Катерина Гордієнко, Катерина Бишева, Кароліна Музиченко, Акім Зварич, Олександр Чишій, Данило Зубков. Артисти та артистки на відео: Євген Баль, Катерина Гордієнко, Марічка Штирбулова. 

Про колектив Opera Aperta:

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies