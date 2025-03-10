Оперу GAIA-24 покажуть в Києві

4 червня на основній сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки відбудеться показ опери «GAIA-24. Opera del Mondo» композиторів Іллі Разумейка та Романа Григоріва і колективу Opera Aperta.

Прем’єра опери відбулась в Києві у травні 2024, після цього її показали в Роттердамі на O.festival, у Відні на фестивалі Musiktheatertage Wien. Також GAIA-24 закривала публічну програму Українського національного павільйону на Венеційській бієнале, організовану Українським інститутом, та фестиваль Shall&Rausch у Берліні. Після року закордонних презентацій, в Києві покажуть оновлену версію вистави.

Поштовхом до створення «GAIA-24. Opera del Mondo» став підрив Каховської дамби та подальша трансформація пейзажів колишнього Каховського моря. Мовою театру опера розповідає про війну проти природи та війну проти людини. У виставі поєднані протилежні речі: реп і опера, авангард і попкультура, фольклор і рейв. Опера складається з 3 актів: Songs of Mother Earth, Cabaret Metastasis, Dance for Mother Earth. Відео матеріали зняли на острові Хортиця. Тривалість опери – приблизно 120 хв.

Важливо врахувати перед відвідуванням вистави:

18+ (у виставі присутні оголені тіла);

також є стробоскопічні світлові ефекти та дуже гучний звук.

Фото: Валерія Ландар GAIA-24, акт 2

Виставу створили лабораторія сучасної опери Opera Aperta та агенція proto produkciia. З початку роботи, два члени команди долучились до ЗСУ: співпродюсер Володимир Бурковець та звукорежисер запису Андрій Нідзельський. Музика та режисура – Роман Григорів та Ілля Разумейко, продюсерка – Ольга Дятел, художниця – Катерина Маркуш, світлохудожниця – Світлана Змєєва, оператор – Денис Мельник, хореографиня традиційних танців – Олена Дудка, електронна музикантка – Олена Шикіна. Артисти та артистки на сцені: Марічка Штирбулова, Юлія Вітранюк, Софія Павліченко, Катерина Гордієнко, Катерина Бишева, Кароліна Музиченко, Акім Зварич, Олександр Чишій, Данило Зубков. Артисти та артистки на відео: Євген Баль, Катерина Гордієнко, Марічка Штирбулова.

Про колектив Opera Aperta: