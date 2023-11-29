Оголосили короткий список "Книги року BBC 2023"

Журі визначило короткі списки літературної премії у номінаціях "Книга року", "Есеїстика" та "Дитяча книга року".

Видання BBC Україна визначило короткі списки літературної премії у номінаціях "Книга року", "Есеїстика" та "Дитяча книга року". Фіналістів обрали серед 40 видань, які увійшли до довгих списків.

Про це йдеться на сайті видання.

Цьогоріч до журі премії ввійшли: Віра Агеєва — літературознавиця, професорка «Києво-Могилянської академії»; Світлана Пиркало — письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога — блогер, Віталій Чернецький — професор Канзаського університету; Марта Шокало — головна редакторка BBC Україна.

Серед художньої літератури у короткі списки ввійшли:

Олена Захарченко «Тільки не гавкай» («Віват») — антологія історій про абсолютно різних людей, яких обʼєднала війна і потреба врятувати від неї тварин. Книга не так про війну, як про стійкість, взаємодопомогу та віру в краще.

Олег Костюк «Скорбота і безумство» переклад з рос. («Друкарський двір Олега Федорова») — книга, написана у 2021 році, а тому розповідає про іншу фазу війни — «конфлікт малої інтенсивності», як її ще називають.

Євгенія Кузнєцова «Драбина» («Видавництво Старого Лева») — знайома багатьом історія про вимушене співжиття з ріднею на початку повномасштабного вторгнення.

Анастасія Левкова «За Перекопом є земля» («Лабораторія») — текст, який рівною мірою можна описати як етнографічний роман про Крим, або як історію вибудовування власної ідентичності.

Сергій Сингаївський «Дорога на Асмару» («Комора») — історія українця військового перекладача, який у складі радянської групи допомоги їде до Ефіопії у найстрашніші для країни часи штучного голоду та війни 1984-86 рр.

До фіналу в номінації «Дитяча книга» дійшли:

Катерина Єгорушкіна «Наш підліжковий космос» («Віват») — зворушлива історія про уяву, і як з її допомогою можна перетворити власну кімнату на місце дивовижних пригод.

Юлія Мак «Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем» («Лабораторія») — спогади про бешкетне дитинство і юність тих, хто зараз уже встиг стати зразковим сімʼянином, захисником держави, або просто за робочою рутиною почав забувати про життя.

Іван Малкович «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції» («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») — книга-оповідь про життя Анни Ярославни, проілюстрована одразу у двох стилях: звичному для видавництва казковому та «літописному», в якому б цю історію зобразили за часів князівни.

Юліта Ран «Дзеркало бажань» («АССА») — пригоди дівчинки Мілани, яка одного разу знаходить таємниче дзеркало, яке може виконувати бажання, от тільки працює трохи на власний розсуд.

Галина Ткачук «Блакитний записник» («Віват») — щоденник Бе-Зе купували, щоб маленька Влада написала у ньому «Товсту книжку», але війна поміняла плани, і тепер на сторінках записника занотовані найпотаємніші думки дівчинки.

Есеїстику в коротких списках представляють:

Володимир Єрмоленко «Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі» («Видавництво Старого Лева») — цикл лекцій про важливі віхи, постаті та сюжети європейської й української культури та їхні взаємодії. Після кожного розділу є перелік рекомендованих текстів для глибшого вчитування в тему.

Катерина Зарембо «Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку XXI століття» («Човен») — розвідка про різноманітні українські осередки Донеччини та Луганщини, яких ставало все більше від 2000-х і до окупації 2014 року.

Олександр Михед «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення» («Видавництво Старого Лева») — текст на межі репортажу та есею про все пережите українцями за 13 місяців повномасштабної війни. Книга, в якій багато хто впізнає свій досвід, для якого письменний знайшов доречні слова.

Ростислав Семків «Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)» («Темпора») — книга-мандрівка каноном української літератури, який виявляється значно цікавішим, ніж більшість памʼятає зі школи.

Ірина Славінська «Повітряна й тривожна книжка» («Віват») — текст про те, як всіх нас змінила війна, як адаптувався наш побут, та яким тепер є життя «тилових» міст.

Фінал премії Книга року BBC-2023 відбуватиметься 14 грудня в київській книгарні Readeat, яка цього року стала партнером конкурсу. А постійним партнером премії є Культурна програма Європейського банку реконструкції та розвитку.

Переможці отримають грошову нагороду у розмірі гривневого еквівалента £1 000.

Переможців конкурсу оголосять 14 грудня. Фінал пройде в книгарні Readeat, яка стала партнером премії. Переможець у кожній номінації отримає £1 000 у гривневому еквіваленті (приблизно 44–45 тисячі гривень).

Нагадаємо, минулого року у номінації "Книга року BBC" перемогу здобув Андрій Сем’янків (MED Goblin) з книжкою "Танці з кістками" (Київ: Віхола, 2022).