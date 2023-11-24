Музей сучасного мистецтва Одеси відкрив онлайн-доступ до колекції та архіву

Музей сучасного мистецтва Одеси відкрив вільний доступ до платформи з колекцією творів та архівними документами. Про це повідомила пресслужба музею.

Команда музею оцифрувала близько 1000 художніх творів та понад 2500 тисяч архівних фото-, аудіо-, відео- та текстових документів. Оцифровані матеріали поступово викладають на онлайн-платформу. Процес курує архівістка музею Христина Виноградова, до роботи залучена команда музею, волонтери, студенти-культурологи Одеської політехніки.

На сайті можна побачити твори, які відображають історію одеського мистецтва модернізму 1960-1970-х років, концептуалізму 1980-х, Нової хвилі 1990-х та новітнього мистецтва. Наразі триває публікація матеріалів відділу мистецтва модерну першої половини ХХ століття.

Розробник платформи - львівська веб-студія SiteGist. Платформа має українську та англійську версії. Доступний пошук за автором, типом твору чи документу, датою створення. Зображення опубліковані з низькою роздільною здатністю; їх використання дозволене у навчально-дослідницьких цілях, комерційне використання заборонене.

Наразі платформа працює в тестовому режимі.

Нагадаємо, в столичному Природничому музеї відсутнє опалення, в експозиційних залах температура ледь сягає 12 градусів. Музей просить про допомогу.