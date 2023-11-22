Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
ГоловнаКультура

"Київ Модерн-балет" презентує балет-подорож “За хвилину до Різдва” на музику Сен-Санса та "Щедрика"

Прем’єра пройде 21-23 грудня.

"Київ Модерн-балет" презентує балет-подорож “За хвилину до Різдва” на музику Сен-Санса та "Щедрика"
Фото: Київ Модерн-балет

21-23 грудня 2023 та 2-6 січня 2024 "Київ Модерн-балет" покаже прем’єру балету “За хвилину до Різдва” на музику К. Сен-Санса та «Carol of the Bells» ( «Щедрик»). Покази пройдуть на сцені Київського культурного кластера «Краків».

Постановний склад балету: авторка лібрето – Оксана Тараненко, хореограф-постановник – Сергій Кон, авторка відеоконтенту – Ольга Нікітіна, керівник проєкту – Раду Поклітару, заслужений діяч мистецтв України. Про особливості балету розповідає Сергій КОН: «у виставі стилістика хореографії та пластики спрямована на поєднання елементів класичного танцю з різноманітними танцювальними техніками, та моїм особистим відчуттям музики, вираженим у власному пластичному відгуку на неї. Чудова, легка для сприйняття музика Каміля Сен-Санса у поєднанні з Carol of the Bells служить джерелом натхнення для створення Різдвяного дійства. Ненав’язливий сюжет вистави з подорожами крізь фантастичні світи: дивовижних птахів, байкерів на мотоциклах, казкових тварин, не повинні залишити навіть маленького й вибагливого глядача без уваги та зацікавленості».

Нагадаємо, агенція «УХО» покаже перформанс у київському Палеонтологічному музеї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies