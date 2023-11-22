"Київ Модерн-балет" презентує балет-подорож “За хвилину до Різдва” на музику Сен-Санса та "Щедрика"

21-23 грудня 2023 та 2-6 січня 2024 "Київ Модерн-балет" покаже прем’єру балету “За хвилину до Різдва” на музику К. Сен-Санса та «Carol of the Bells» ( «Щедрик»). Покази пройдуть на сцені Київського культурного кластера «Краків».

Постановний склад балету: авторка лібрето – Оксана Тараненко, хореограф-постановник – Сергій Кон, авторка відеоконтенту – Ольга Нікітіна, керівник проєкту – Раду Поклітару, заслужений діяч мистецтв України. Про особливості балету розповідає Сергій КОН: «у виставі стилістика хореографії та пластики спрямована на поєднання елементів класичного танцю з різноманітними танцювальними техніками, та моїм особистим відчуттям музики, вираженим у власному пластичному відгуку на неї. Чудова, легка для сприйняття музика Каміля Сен-Санса у поєднанні з Carol of the Bells служить джерелом натхнення для створення Різдвяного дійства. Ненав’язливий сюжет вистави з подорожами крізь фантастичні світи: дивовижних птахів, байкерів на мотоциклах, казкових тварин, не повинні залишити навіть маленького й вибагливого глядача без уваги та зацікавленості».

Нагадаємо, агенція «УХО» покаже перформанс у київському Палеонтологічному музеї.