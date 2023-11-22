Музей у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота".

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

МКІП та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовились про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. З 2014 року вони експонувалися на виставці "Крим – золотий острів у Чорному морі" у Нідерландах.

Документ підписали т. в. о. міністра культури України Ростислав Карандєєв та виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" та Національного заповідника "Херсонес Таврійський".

"Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як «скіфське золото», додому в Україну", – зазначив Карандєєв.

Він висловив вдячність музею за зберігання колекцій протягом дев'яти років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання експонатів.

Нагадаємо, що після повернення "Скіфського золота" до України Мінкультури хоче організувати виставку артефактів.

Раніше повідомлялося, що Україна має заплатити майже 100 тисяч євро за зберігання експонатів.

“Справа скіфського золота” – одна з перших міжнародних судових справ, що пов’язана з агресією Росії від початку окупації нею Криму у 2014 році. Суперечка, що тривала дев'ять років, розкрила важливий мотив Росії у цій війні – війні проти української культури і національної пам’яті.

У 2013 році у Боннському державному музеї LVR-Landes відкрилася виставка “Крим. Золотий острів у Чорному морі”. Український Інститут археології НАН створив її у співпраці з Інститутом прадавньої історії Боннського університету. Для виставки надали свої колекції чотири кримські музеї та столичний Національний музей історії України.

У січні 2014 року золотий фонд української археології спакували і перевезли з Бонна до Амстердама, у приватний музей Алларда Пірсона. Тож після завершення виставки перед амстердамським музеєм постало питання, куди надсилати експонати – чи до Києва, чи повернути кримським музеям.

9 червня, після майже 10 років судових розглядів, Верховний суд Нідерландів виніс остаточний вирок: він зобов’язав музей Алларда Пірсона передати музейні експонати з виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі” Національному музею історії України.

Суд повністю відхилив вимоги окупованих кримських музеїв, які намагались оскаржити попереднє рішення апеляційного суду, також винесене на користь України. Тож тепер “скіфське золото” може повернутись в Україну. Більше читайте у матеріалі LB.ua «Скіфське золото»: за що ми так довго змагались в суді».