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Україна стала членом Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

"Це історична подія для України".

Україна стала членом Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Фото: news.un.org

Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.

Про це повідомляє сайт Міністерства культури та інформаційної політики.

"Це історична для України подія та важливий крок у розбудові та захисті культурної і природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли, об'єднатися для захисту нашої культурної спадщини", – заявив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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Обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі в реалізації Конвенції. Мова йде про ухвалення рішень щодо використання Фонду всесвітньої спадщини, занесення об'єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що вперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До слова, в ЮНЕСКО засудили черговий обстріл Одеси, який російські військові здійснили ввечері 5 листопада. Внаслідок атаки були пошкоджені 32 житлових будинки, зокрема будівля Національного художнього музею.

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