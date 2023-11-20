У прокат виходить стрічка про художника-експресіоніста Оскара Кокошку

7 грудня в Україні розпочнуться покази кінокартини «Альма й Оскар» Дітера Бернера. Про це повідомила кінокомпанія “Артхаус Трафік”. Ця біографічна драма розповідає про роман між австрійським художником-експресіоністом Оскаром Кокошкою та знаменитою віденською femme fatale Альмою Малер.

Фото: Артхаус Трафік кадр з фільму

Стрічка заснована на реальних подіях. У центрі сюжету — нещодавно овдовіла Альма Малер, знана світська дама, яка спокушає молодого художника Оскара Кокошку. Невелика сексуальна пригода обертається бурхливим романом. Оскар вважає Альму своєю музою, яка більше служить його чоловічим фантазіям, ніж реальності. Сама Альма теж мисткиня — композиторка. Одержиме прагнення Оскара зробити цю жінку своєю ставить під загрозу її мрію досягти успіху самостійно. Виникає гра влади та залежності, яка веде Альму та Оскара на межу самознищення.

Фото: Артхаус Трафік кадр з фільму

Режисер шукав актора на роль знаменитого художника протягом двох років. Він запросив у фільм Валентина Постльмайра після того, як побачив у його виконанні Ромео в шекспірівській виставі. Альму Малер на екрані втілила Емілі Кокс — зірка серіалу «Останнє королівство». Персонажами фільму стали й інші знаменитості того часу. Зокрема, в сюжеті фігурує Вальтер Ґропіус — засновник Баугаузу. Його роль виконав Антон фон Люке, відомий зі стрічок «Західний фронт без змін», «Франц», а також серіалу «Вавилон-Берлін».

За фільмування відповідав той самий продакшн, який торік створив «Корсет», що потрапив у шортлист цьогорічної Премії «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний фільм».

Світова прем'єра відбулася на 53-му Індійському міжнародному кінофестивалі — великому фестивалі «класу А» та одному з найбільших майданчиків Азії. В Україні «Альму й Оскара» вперше показали на 11-му Тижні австрійського кіно.

Фото: Артхаус Трафік кадр з фільму

Український прокат картини обмежений — подивитися її можна буде лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу. Повний перелік кінотеатрів, у яких проходитимуть покази, незабаром з’явиться на сторінці фільму.