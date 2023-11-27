Переможцем Букерівської премії став ірландський письменник: за роман про тоталітаризм

Пол Лінч написав "Пророчу пісню" про жахливу долю жінки, яка намагається захистити свою сім’ю в Ірландії, що скочується до тоталітаризму.

Переможцем престижної літературної Букерівської премії цього року став ірландський письменник Пол Лінч із романом "Пророча пісня".

Лінч – уже п'ятий ірландець, що здобув нагороду, повідомили на сайті премії. Голова журі – канадська письменниця Есі Едугян – сказала, що "з надзвичайною жвавістю «Пророча пісня» фіксує соціальні та політичні тривоги нашого сьогодення".

За її словами, роман із самого початку позбавляє читачів спокою. Твір оповідає про жахливу долю жінки, яка намагається захистити свою сім’ю в Ірландії, що скочується до тоталітаризму.

Фото: bookerprizes.com

"З самого початку ми відчували себе неспокійно, занурені у стійку клаустрофобію потужно створеного світу Лінча та переслідувані нею. Він здригається від нічого, зображуючи реальність державного насильства та переміщення та пропонуючи нелегкі розради. Тут речення розтягнуте до межі – Лінч демонструє такі мовні подвиги, які приголомшують. У нього серце поета, він використовує повторення та повторювані мотиви, щоб створити інтуїційний досвід читання. Це тріумф емоційної оповіді, бадьорості та сміливості. З надзвичайною жвавістю «Пророча пісня» фіксує соціальні та політичні тривоги нашого сьогодення. Читачі вважатимуть це правдивим і душевним, і не скоро забудуть його застереження", – сказала вона.

Пол Лінч народився в Лімерику в 1977 році, живе в Дубліні. Раніше був головним кінокритиком ірландської газети Sunday Tribune і регулярно писав для Sunday Times про кіно.

Він є всесвітньо відомим ірландським прозаїком, який опублікував п’ять романів, отримавши кілька нагород. Перекладених українською книг Лінча поки немає.

Лінч каже, що його надихали письменники Вульф, Кафка, Борхес і Ліспектор, "Хоча для мене Мелвілл, Достоєвський, Конрад, Фолкнер і Маккарті утворюють розмову, що відлунює в часі".

Букерівська премія – провідна літературна нагорода в англомовному світі, яка існує близько 50 років. Щороку премія присуджується найкращому, на думку журі, художньому твору, написаному англійською мовою та опублікованому у Великій Британії та Ірландії.

Переможець отримує 50 000 фунтів стерлінгів, а кожен з шести авторів короткого списку – по 2500.