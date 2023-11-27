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Оперу CHORNOBYLDORF покажуть в Києві

В 2021 році вона увійшла до шістки найкращих опер за версією Music Theatre Now.

Оперу CHORNOBYLDORF покажуть в Києві
Фото: Proto Produciia

28 листопада в Київському національному театрі оперети пройде показ археологічної опери CHORNOBYLDORF українських композиторів Іллі Разумейка та Романа Григоріва. 

Опера складається з семи новел, які розповідають про нащадків людства, що пережили серію катастроф і опиняються у постсуспільстві, у світі після смерті капіталізму та філософії. Мандруючи поміж руїнами атомних станцій, закинутих церков, театрів і галерей, вони намагаються відтворити втрачену цивілізацію за допомогою археологічних перформансів-ритуалів. 

“Коли ми працювали над цією оперою в 2020 році, то думали про далеке-далеке майбутнє, – розповідає Роман Григорів. – Зараз, після подій повномасштабного вроргнення, загрози українським АЕС від російських військ, після катастрофи в Каховці це майбутнє виявилося набагато ближчим.”

Музична складова CHORNOBYLDORF включає в себе фольклорний матеріал Дніпро-Дунайського басейну (від Полісся до Адріатичного узбережжя), мікротональну музику, музичні цитати композиторів класично-романтичної епохи. Лібретто до опери написав поет Юрій Іздрик, використовуючи тексти Публія Овідія Назона та Івана Котляревського. Крім перформативної та музичної складової, у постановці задіяні відео, зняті під час експедицій команди Opera Aperta. Костюми для постановки розробила художниця-модельєрка Катерина Маркуш, над дизайном музичних інструментів працював художник Євген Баль, хореографію поставила танцівниця та режисерка Христина Слободянюк, лайв-електроніку створив медіа артист Георгій Потопальський.

Фото: Proto Produciia

В 2021 році опера CHORNOBYLDORF увійшла до шістки найкращих опер і музично-театральних вистав за версією всесвітньої мережі Music Theatre Now. Її прем’єра відбулась в листопаді 2020 року в Мистецькому Арсеналі. Відтоді оперу представили на O.Festival (Роттердам, Нідерланди), Musiktheatertage Wien (Відень, Австрія), NOA festivalis (Вільнюс, Литва), Huddersfield contemporary music festival (Гадерсфілд, Великобританія), Eurofestival (Ліверпуль, Великобританія), Theater der Welt (Франкфурт-на-Майні, Німеччина), Prototype festival (Нью-Йорк, США).

Фото: Proto Produciia

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