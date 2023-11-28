Після 9 років судів з Росією артефакти з чотирьох кримських музеїв, відомі як частина колекції «Скіфське золото», повернулися в Україну . Музейні коштовності презентували 28 листопада у Скарбниці Національного музею історії України, що знаходиться на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Фото: Макс Требухов

Артефакти опинилися за кордоном 2013 року. Їх відправили на виставку до Бонна. 2014-го вони переїхали в Амстердам до Музею Алларда Пірсона – там експозицію назвали «Крим: золото й таємниці Чорного моря».

Вона складалася з предметів з п’яти закладів: Національного музею історії України в Києві та чотирьох кримських. Коли виставка закінчилася, на батьківщину повернули лише 19 артефактів з колекції київського музею; на кримське зібрання – 565 предметів зі страховою вартістю 1,5 млн євро – претендувала Росія, яка тоді вже анексувала півострів.

Почався судовий процес, Україна послідовно вигравала в усіх інстанціях. Тим часом кримські артефакти зберігали в Музеї Алларда Пірсона. За цю послугу Україна мала заплатити понад 100 тис. євро – та музей вирішив не стягувати цих грошей. І це дозволило повернути колекцію додому.

Тимчасово артефакти перебуватимуть у Національному музеї історії України. Нині фахівці обстежують речі, зокрема: античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

У Скарбниці показали лише частину кримського зібрання. У заході взяли участь в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, міністр юстиції Денис Малюська, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, представники Служби безпеки, Державної митної служби, Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки, а також (онлайн) керівництво Музею Алларда Пірсона та юридичні радники України з фірми Bergh Stoop & Sanders N.V.

Коли колекцію обстежать, її експонуватимуть.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: МКІП