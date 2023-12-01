Що подивитися: 8 серіалів грудня

«Милий дім». 2 сезон
Коли: 01.12
Де дивитися: Netflix
Південнокорейський серіал, знятий за мотивами однойменного доволі успішного вебкоміксу, з’явиться з другим сезоном.
У першому Ча Хьон Су переїжджає до нової квартири після сімейної трагедії. Однак зовсім скоро будівлю оточать монстри. Будинок стане єдиним укриттям для Ча Хьон Су й інших людей. Щоб вижити, їм доведеться здолати надзвичайно страшні перешкоди.
Другий сезон обіцяє більше монстрів і таємничих істот. Герої ризикуватимуть у кривавих битвах і пройдуть різні випробування на людськість.
«Криваве узбережжя»
Коли: 06.12
Де дивитися: Netflix
Нова кримінальна драма з Франції розповість про групу марсельських поліцейських, які діють незвичайними методами. Їхня ціль — небезпечний і підступний наркодилер, що прагне контролю над містом. Водночас капітан поліцейського відділку бере в команду новеньку, яка має власні плани.
Стрічку знімали в природних декораціях Марселя восени 2022 року. У ній задіяли багатьох місцевих акторів, тому глядачі версії в оригінальній озвучці зможуть оцінити неповторний марсельський акцент.
«Друга світова війна: на лінії фронту»
Коли: 07.12
Де дивитися: Netflix
Документальний фільм від Netflix обіцяє по-новому висвітлити Другу світову війну. Фільм використовує архіви й розповіді людей з обох боків лінії фронту.
Це не перша спроба Netflix створити документальне кіно про цей період. Раніше стримінг випустив «Найбільші події Другої світової війни», «Другу світову війну в кольорі: Шлях до перемоги» та лімітований серіал «Five Came Back», у якому знялися Стівен Спілберг і Гільєрмо дель Торо.
«Моє життя з Волтерами»
Коли: 07.12
Де дивитися: Netflix
Новий серіал від Netflix засновано на популярному романі Алі Новак, який публікували на сервісі Wattpad.
Стрічка розповідає про життя Джекі Говард, підлітки з Нью-Йорка. Після сімейної трагедії вона переїжджає в сільську місцевість Колорадо. Її приймає найкраща подруга матері, Кетрін, яка вже виховує 10 дітей. Пристосовуючись до нового життя, Джекі намагається знайти спільну мову з двома братами, Алексом і Коулом, які мають дуже контрастні характери.
«Гільда». 3 сезон
Коли: 07.12
Де дивитися: Netflix
Мультсеріал за однойменною серією коміксів британського ілюстратора Люка Пірсона розказує про пригоди безстрашної синьоволосої дівчинки Гільди та її фантастичного звіра — лисоленя Живчика, про її перебування в лісі, стосунки з мамою, переїзд до міста Тролещина й зустрічі з міфічними істотами.
Третій сезон завершальний. Гільда подорослішає й опиниться в нових ситуаціях, про які не згадують комікси. На неї чекають перепони, які знову підкреслять її волелюбний і сильний характер.
«Корона». 6 сезон
Коли: 14.12
Де дивитися: Netflix
Шостий і останній сезон відомого серіалу «Корона», який розповідає про життя й правління королеви Єлизавети ІІ, виходить на Netflix двома хвилями. Перша, з чотирьох епізодів, з’явилася на стримінговому сервісі 16 листопада 2023 року. Друга складається із шести епізодів і вийде 14 грудня.
Фінальний сезон зняли вже після смерті королеви Єлизавети ІІ.
«Персі Джексон та Олімпійці»
Коли: 20.12
Де дивитися: Disney+
Американський письменник Рік Ріордан створив серію романів про грецьку міфологію з головним героєм Персі Джексоном. Романи здобули неабиякий успіх і згодом з’явилися дві кіноадаптації, що також сподобалися публіці.
Перший сезон нового серіалу значною мірою базуватиметься на першому романі серії «Персі Джексон і Викрадач блискавок». У ньому Зевс звинувачує Персі в крадіжці його блискавки. Із цього починається хаотичний сплеск подій, які можуть назавжди змінити і світ смертних, і світ богів. Персі доведеться здолати багато перешкод і дуже постаратися, щоб знайти втрачену блискавку.
«Паперовий будинок: Берлін»
Коли: 14.12
Де дивитися: Netflix
В успішному серіалі «Паперовий будинок» група незнайомців об’єднується, щоб пограбувати Королівський монетний двір Іспанії за планом, який розробив Професор і реалізував злодій на прізвисько Берлін.
Спіноф серіалу зосереджується на більш ранньому періоді життя Берліна.
Головний герой стверджує, що є лише дві речі, які можуть перетворити поганий день на чудовий: кохання й мільйон доларів. Тож він готує одне з найекстремальніших пограбувань — викрадення коштовностей на 44 мільйони. Але спершу мусить залучити до цього грандіозного проєкту кмітливих злочинців: генія кібербезпеки, академіка, повного відчайдуха, слюсаря й хлопця, який досконало володіє гаджетами й зброєю.