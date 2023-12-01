Що подивитися: 8 серіалів грудня

Грудень буде доволі спокійним місяцем стосовно серіальних новинок. Утім на деякі релізи варто звернути увагу. Цього місяця на стримінги вийдуть спіноф «Паперового будинку», документальний фільм про Другу світову, південнокорейський горор, продовження пригод синьоволосої дівчинки Гільди, серіал про Персі Джексона, фінальний сезон «Корони», кримінальна сага з Франції та нова драма coming of age . Розповідаємо докладно про кожну новинку.

«Милий дім». 2 сезон

Фото: youtube

Коли: 01.12

Де дивитися: Netflix

Південнокорейський серіал, знятий за мотивами однойменного доволі успішного вебкоміксу, з’явиться з другим сезоном.

У першому Ча Хьон Су переїжджає до нової квартири після сімейної трагедії. Однак зовсім скоро будівлю оточать монстри. Будинок стане єдиним укриттям для Ча Хьон Су й інших людей. Щоб вижити, їм доведеться здолати надзвичайно страшні перешкоди.

Другий сезон обіцяє більше монстрів і таємничих істот. Герої ризикуватимуть у кривавих битвах і пройдуть різні випробування на людськість.

«Криваве узбережжя»

Фото: kinorium.com

Коли: 06.12

Де дивитися: Netflix

Нова кримінальна драма з Франції розповість про групу марсельських поліцейських, які діють незвичайними методами. Їхня ціль — небезпечний і підступний наркодилер, що прагне контролю над містом. Водночас капітан поліцейського відділку бере в команду новеньку, яка має власні плани.

Стрічку знімали в природних декораціях Марселя восени 2022 року. У ній задіяли багатьох місцевих акторів, тому глядачі версії в оригінальній озвучці зможуть оцінити неповторний марсельський акцент.

«Друга світова війна: на лінії фронту»

Фото: netflix.com

Коли: 07.12

Де дивитися: Netflix

Документальний фільм від Netflix обіцяє по-новому висвітлити Другу світову війну. Фільм використовує архіви й розповіді людей з обох боків лінії фронту.

Це не перша спроба Netflix створити документальне кіно про цей період. Раніше стримінг випустив «Найбільші події Другої світової війни», «Другу світову війну в кольорі: Шлях до перемоги» та лімітований серіал «Five Came Back», у якому знялися Стівен Спілберг і Гільєрмо дель Торо.

«Моє життя з Волтерами»

Фото: Netflix

Коли: 07.12

Де дивитися: Netflix

Новий серіал від Netflix засновано на популярному романі Алі Новак, який публікували на сервісі Wattpad.

Стрічка розповідає про життя Джекі Говард, підлітки з Нью-Йорка. Після сімейної трагедії вона переїжджає в сільську місцевість Колорадо. Її приймає найкраща подруга матері, Кетрін, яка вже виховує 10 дітей. Пристосовуючись до нового життя, Джекі намагається знайти спільну мову з двома братами, Алексом і Коулом, які мають дуже контрастні характери.

«Гільда». 3 сезон

Фото: Netflix

Коли: 07.12

Де дивитися: Netflix

Мультсеріал за однойменною серією коміксів британського ілюстратора Люка Пірсона розказує про пригоди безстрашної синьоволосої дівчинки Гільди та її фантастичного звіра — лисоленя Живчика, про її перебування в лісі, стосунки з мамою, переїзд до міста Тролещина й зустрічі з міфічними істотами.

Третій сезон завершальний. Гільда подорослішає й опиниться в нових ситуаціях, про які не згадують комікси. На неї чекають перепони, які знову підкреслять її волелюбний і сильний характер.

«Корона». 6 сезон

Коли: 14.12

Де дивитися: Netflix

Шостий і останній сезон відомого серіалу «Корона», який розповідає про життя й правління королеви Єлизавети ІІ, виходить на Netflix двома хвилями. Перша, з чотирьох епізодів, з’явилася на стримінговому сервісі 16 листопада 2023 року. Друга складається із шести епізодів і вийде 14 грудня.

Фінальний сезон зняли вже після смерті королеви Єлизавети ІІ.

«Персі Джексон та Олімпійці»

Коли: 20.12

Де дивитися: Disney+

Американський письменник Рік Ріордан створив серію романів про грецьку міфологію з головним героєм Персі Джексоном. Романи здобули неабиякий успіх і згодом з’явилися дві кіноадаптації, що також сподобалися публіці.

Перший сезон нового серіалу значною мірою базуватиметься на першому романі серії «Персі Джексон і Викрадач блискавок». У ньому Зевс звинувачує Персі в крадіжці його блискавки. Із цього починається хаотичний сплеск подій, які можуть назавжди змінити і світ смертних, і світ богів. Персі доведеться здолати багато перешкод і дуже постаратися, щоб знайти втрачену блискавку.

«Паперовий будинок: Берлін»

Коли: 14.12

Де дивитися: Netflix

В успішному серіалі «Паперовий будинок» група незнайомців об’єднується, щоб пограбувати Королівський монетний двір Іспанії за планом, який розробив Професор і реалізував злодій на прізвисько Берлін.

Спіноф серіалу зосереджується на більш ранньому періоді життя Берліна.

Головний герой стверджує, що є лише дві речі, які можуть перетворити поганий день на чудовий: кохання й мільйон доларів. Тож він готує одне з найекстремальніших пограбувань — викрадення коштовностей на 44 мільйони. Але спершу мусить залучити до цього грандіозного проєкту кмітливих злочинців: генія кібербезпеки, академіка, повного відчайдуха, слюсаря й хлопця, який досконало володіє гаджетами й зброєю.