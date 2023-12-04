Вокал та електроніка: проєкт ансамблю Alter Ratio покажуть в Києві

5 грудня у Національній філармонії України відбудеться концерт вокального ансамблю Alter Ratio «Lux Aeterna. Псалми падіння» за підтримки Українського інституту. Заплановано чотири вітчизняні прем'єри творів, присвячених пам'яті загиблих на війні українських митців.

Проєкт Alter Ratio досліджує сенси та взаємозв’язки між сучасними європейськими та українськими явищами музичної культури. У програмі буде виконаний твір “Lux Aeterna” класика музичного авангарду Дьордя Лігеті до 100-річчя з дня його народження та нові роботи сучасних українських і болгарського композиторів – Алли Загайкевич (“Псалми падіння” на тексти Ії Ківи), Петера Керкелов (“phos-phorus”), Максима Коломійця (“Голоси, що зникають” на текст Віктора Рекала) та Максима Шалигіна (“Sub Rossa” на тексти Роберта Фроста).

За словами організаторів, головною особливістю цього концерту є експеримент поєднання живого звучання акапельного вокального ансамблю та електроніки. Для виконання твору” Lux Aeterna” потрібно 16 голосів. 12 голосів належатимуть вокалістам Alter Ratio, ще чотири «заспіває» електроніка, надавши «голоси» усім митцям, які стали жертвою цієї війни і побачили вічне світло. Партію електроніки виконає Алла Загайкевич. Диригуватиме, артистична директорка Alter Ratio Ольга Приходько.

«Українська хорова традиція має давню історію, що своїм корінням сягає архаїчних шарів фольклору. Кожна важлива подія в житті людини здавна супроводжувалася співом, передусім – народження, весілля та смерть. Сьогодні, коли слів і сліз бракує, аби оплакати всіх загиблих, ми знову потребуємо співу. В цьому концерті поєднані ритуали пращурів і модерне звучання. Зазначу, що вже вкотре Alter Ratio ініціює появу найвагоміших хорових творів своїх сучасників, і відвідувачі київського концерту зможуть пережити цю без перебільшення історичну мить», – коментує Любов Морозова, програмна менеджерка напряму «Музика» Українського інституту.

У листопаді 2023 концерти «Lux Aeterna. Псалми падіння» пройшли у Штутгарті та Берліні. У Штутгарті – у співпраці із однією з найбільших європейських радіокомпаній SWR та SWR Experimentalstudio. Концерт відбувся з великим успіхом у Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt. У Берліні – у рамках фестивалю сучасної музики Klangwerkstatt Berlin – Festival für Neue Musik. Це один із великих фестивалів сучасної музики в Німеччині. Концерт мав широкий резонанс та зібрав найбільшу аудиторію з усіх подій фестивалю. Проєкт підтримується в межах Projektfonds Ukraine від Goethe-Institut, що фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини з метою зміцнення стійкості культурних та освітніх партнерів в Україні.

Нагадаємо, Національна філармонія оголосила програму на грудень.