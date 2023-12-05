Україна вводить ліцензії на експорт агропродукції до Болгарії

Український уряд тепер може почати приймати заявки від експортерів.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр землеробства Республіки Болгарія Кирило Ватєв узгодили процедуру експорту деяких видів агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба українського міністерства.

Зокрема, Сольський та Ватєв погодили порядок застосування процедури верифікації експорту до Болгарії чотирьох культур, серед яких - ріпак, кукурудза, пшениця та соняшник. Цей режим передбачає видачу ліцензій після двосторонніх консультацій.

Міністри також домовилися ретельно відстежувати переміщення агропродукції.

"Уряд Болгарії скасував обмеження і підтримав наш план дій щодо верифікації та погодження експорту окремих видів сільськогосподарських товарів. Нарешті всі технічні питання між нашими країнами узгоджені і український Уряд може почати прийом заявок від експортерів", – наголосив Сольський.

Яка наразі ситуація із блокадою українського експорту