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Україна вводить ліцензії на експорт агропродукції до Болгарії

Український уряд тепер може почати приймати заявки від експортерів.

Україна вводить ліцензії на експорт агропродукції до Болгарії
Фото: EPA/UPG

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр землеробства Республіки Болгарія Кирило Ватєв узгодили процедуру експорту деяких видів агропродукції. 

Про це повідомляє пресслужба українського міністерства.

Зокрема, Сольський та Ватєв погодили порядок застосування процедури верифікації експорту до Болгарії чотирьох культур, серед яких - ріпак, кукурудза, пшениця та соняшник. Цей режим передбачає видачу ліцензій після двосторонніх консультацій.

Міністри також домовилися ретельно відстежувати переміщення агропродукції.

"Уряд Болгарії скасував обмеження і підтримав наш план дій щодо верифікації та погодження експорту окремих видів сільськогосподарських товарів. Нарешті всі технічні питання між нашими країнами узгоджені і український Уряд може почати прийом заявок від експортерів", – наголосив Сольський.

Яка наразі ситуація із блокадою українського експорту

  • Минулого тижня стало відомо, що Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої. Уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо вирішив також посилити правила транзиту.
  • Словацькі перевізники почали блокувати кордон у пункті пропуску «Ужгород - Вишнє Нємецьке». Зранку 2 грудня у черзі стояли 955 вантажівок.
  • 4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке», завершилися. КПП знову відновило свою роботу.
  • Водночас через блокування кордону польськими і словацькими страйкарями утворилися черги з вантажівок на кордоні України з Угорщиною.
  • Тим часом Польща продовжить вимагати від Євросоюзу повернення обов'язкових ліцензій для українських водіїв. Відповідну заяву зробив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
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