В енергосистемі України виник дефіцит через похолодання, громадян просять споживати електроенергію ощадливо

В енергосистемі України виник дефіцит через похолодання.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

“В енергосистеми склалась важка ситуація. Споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі 2 додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні температура нижче прогнозованої. Диспетчерський центр «Укренерго» вже зранку бачить, що споживання суттєво перевищило прогнозний рівень. Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр «Укренерго» змушений сьогодні залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт. Аварійна допомога – екстрений захід для балансування енергосистеми.

Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.