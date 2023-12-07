В енергосистемі України виник дефіцит через похолодання, громадян просять споживати електроенергію ощадливо

В енергосистемі України виник дефіцит через похолодання.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
“В енергосистеми склалась важка ситуація. Споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі 2 додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні температура нижче прогнозованої. Диспетчерський центр «Укренерго» вже зранку бачить, що споживання суттєво перевищило прогнозний рівень. Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.
Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр «Укренерго» змушений сьогодні залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт. Аварійна допомога – екстрений захід для балансування енергосистеми.
Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.
- На початку листопада президент України ввів у дію рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми і підготовки економіки до зими.
- У жовтні голова "Укренерго" повідомив, що енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту від російських атак. Очільник компанії прогнозує завершення підготовки всіх рівнів захисту в листопаді: “до холодів повинні встигнути”.