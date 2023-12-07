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Уряд спростив процедуру розміщення електрогенеруючих установок для шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури

Тепер їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур.

Уряд спростив процедуру розміщення електрогенеруючих установок для шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Сьогодні Уряд спростив процедуру розміщення когенераційних газопоршневих установок, необхідних для забезпечення безперебійного електроживлення шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Тепер їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур.

Зазначається, що ці установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання й водночас децентралізують генерацію.

Також Шмигаль зауважив, що завдяки співпраці з USAID до кінця 2023 року Україна має отримати 69 установок малої та середньої потужності. За його словами, вже цієї зими будемо мати позитивний результат від їх експлуатації.

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