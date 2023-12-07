У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу пошкодили трасу подачі аміаку

Загрози для мешканців Херсона немає.

У четвер внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено трасу подачі аміаку на підприємстві харчової промисловості. Витік був незначним, тож працівники заводу не постраждали. Загрози для жителів міста немає.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"В соціальних мережах поширюється інформація про загрозу надзвичайної ситуації через витік аміаку", – йдеться у повідомленні.

Роман Мрочко запевнив, що загрози для здоров'я містян немає і попросив не панікувати та не поширювати дезінформацію.

У четвер опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей.