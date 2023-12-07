Українські захисники захопили зловмисників у полон під час жорстоких боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року.

Ще три бойовики, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом, отримали тюремні строки.

Про це повідомляє СБУ.

“Українські захисники захопили зловмисників у полон під час жорстоких боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року. Серед затриманих – бойовики, які штурмували позиції ЗСУ під прикриттям бойових літаків країни-агресора”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив їм від 10 до 15 років ув’язнення.

Одним із засуджених є мешканець Донеччини, який ще у травні 2021 року добровільно вступив до 100-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу збройних сил росії.

Інший зловмисник – «мобілізувався» до загарбницьких угруповань на початку повномасштабного вторгнення РФ. Там його призначили до складу окупаційного 3-го батальйону 121-го мотострілецького полку так званої «ДНР», де він брав участь у захопленні населених пунктів на Донеччині.

Згодом його перевели на посаду стрілка у лавах 114-ї окремої мотострілецької бригади російських військ.

У рядах ворожого з’єднання зрадник атакував позиції українських захисників під Красногорівкою. Під час подібних штурмів наземні підрозділи агресора підтримувала бойова авіація РФ.

Ще один зловмисник обстрілював бойові позиції підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку, де згодом потрапив у полон.

На підставі зібраних доказів суд визнав двох бойовиків винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Злочинні дії ще одного бойовика засуджено за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).