Cтуденти 23 вишів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони

Студенти 23 українських закладів вищої освіти об'єдналися, щоб зібрати 2 мільйони гривень на FPV-безпілотники для українських захисників. Кошти підуть на збір фонду Сергія Притули "Рій помсти 2.0".

Збір символічно стартував 6 грудня. Змагання проводить Фонд Сергія Притули.

"Студенти, які зберуть найбільшу суму, зможуть обрати унікальний крафтнейм для всієї партії FPV-дронів. За цими підписами можна буде ідентифікувати ураження російської техніки чи ворога саме цими «студентськими» дронами", – повідомили в фонді.

Ініціатором збору виступило ГО “Студентське Братство Києва”.

Університети, які доєдналися до ініціативи:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державний торговельно-економічний університет

Національний університет "Львівська Політехніка"

Львівський торговельно-економічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Київський національний університет будівництва і архітектури

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Київський університет імені Бориса Грінченка

Одеський національний економічний університет

Харківський національний медичний університет

Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет

Національний університет "Острозька академія"

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Одеський національний медичний університет

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого

Ужгородський національний університет

Дніпровський державний медичний університет

Західноукраїнський національний університет

Херсонський державний університет

Черкаський державний технологічний університет

Національний університет "Запорізька політехніка"

Станом на ранок 7 грудня зібрано трохи більше 8 000 гривень з необхідних 2 млн. Найбільшу суму поки що вніс КНУ імені Тараса Шевченка – понад 4000 гривень.

Долучитися до збору коштів на FPV-безпілотники може кожен. Завдяки пожертвам Фонд Притули допоміг закупити для захисників уже більше 5200 FPV, і збір на них триває. Метою збору "Рій помсти 2.0" є 100 млн гривень, за які закуплять 5000 FPV.

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Що таке FPV-безпілотник і чому вони важливі