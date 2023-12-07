Cтуденти 23 вишів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони

Студенти 23 українських закладів вищої освіти об'єдналися, щоб зібрати 2 мільйони гривень на FPV-безпілотники для українських захисників. Кошти підуть на збір фонду Сергія Притули "Рій помсти 2.0".
Збір символічно стартував 6 грудня. Змагання проводить Фонд Сергія Притули.
"Студенти, які зберуть найбільшу суму, зможуть обрати унікальний крафтнейм для всієї партії FPV-дронів. За цими підписами можна буде ідентифікувати ураження російської техніки чи ворога саме цими «студентськими» дронами", – повідомили в фонді.
Ініціатором збору виступило ГО “Студентське Братство Києва”.
Університети, які доєдналися до ініціативи:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Державний торговельно-економічний університет
- Національний університет "Львівська Політехніка"
- Львівський торговельно-економічний університет
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Київський національний університет будівництва і архітектури
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- Київський університет імені Бориса Грінченка
- Одеський національний економічний університет
- Харківський національний медичний університет
- Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет
- Національний університет "Острозька академія"
- Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
- Одеський національний медичний університет
- Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого
- Ужгородський національний університет
- Дніпровський державний медичний університет
- Західноукраїнський національний університет
- Херсонський державний університет
- Черкаський державний технологічний університет
- Національний університет "Запорізька політехніка"
Станом на ранок 7 грудня зібрано трохи більше 8 000 гривень з необхідних 2 млн. Найбільшу суму поки що вніс КНУ імені Тараса Шевченка – понад 4000 гривень.
Долучитися до збору коштів на FPV-безпілотники може кожен. Завдяки пожертвам Фонд Притули допоміг закупити для захисників уже більше 5200 FPV, і збір на них триває. Метою збору "Рій помсти 2.0" є 100 млн гривень, за які закуплять 5000 FPV.
Більше на цю тему: «Це війна інтелектів»: як воюють ударні fpv-дрони під Бахмутом та Кліщіївкою.
Що таке FPV-безпілотник і чому вони важливі
- FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки.
- FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити за ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.