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Cтуденти 23 вишів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони

Збір проводить Фонд Сергія Притули. 

Cтуденти 23 вишів у змаганні збирають 2 млн грн на FPV-дрони
Фото: Фонд Сергія Притули

Студенти 23 українських закладів вищої освіти об'єдналися, щоб зібрати 2 мільйони гривень на FPV-безпілотники для українських захисників. Кошти підуть на збір фонду Сергія Притули "Рій помсти 2.0".

Збір символічно стартував 6 грудня. Змагання проводить Фонд Сергія Притули

"Студенти, які зберуть найбільшу суму, зможуть обрати унікальний крафтнейм для всієї партії FPV-дронів. За цими підписами можна буде ідентифікувати ураження російської техніки чи ворога саме цими «студентськими» дронами", – повідомили в фонді. 

Ініціатором збору виступило ГО “Студентське Братство Києва”.

Університети, які доєдналися до ініціативи:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Державний торговельно-економічний університет
  • Національний університет "Львівська Політехніка"
  • Львівський торговельно-економічний університет
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Український державний університет імені Михайла Драгоманова
  • Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Одеський національний економічний університет
  • Харківський національний медичний університет
  • Запорізькій державний медико-фармацевтичний університет
  • Національний університет "Острозька академія"
  • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
  • Одеський національний медичний університет
  • Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого
  • Ужгородський національний університет
  • Дніпровський державний медичний університет
  • Західноукраїнський національний університет
  • Херсонський державний університет
  • Черкаський державний технологічний університет
  • Національний університет "Запорізька політехніка"

Станом на ранок 7 грудня зібрано трохи більше 8 000 гривень з необхідних 2 млн. Найбільшу суму поки що вніс КНУ імені Тараса Шевченка – понад 4000 гривень.

Долучитися до збору коштів на FPV-безпілотники може кожен. Завдяки пожертвам Фонд Притули допоміг закупити для захисників уже більше 5200 FPV, і збір на них триває. Метою збору "Рій помсти 2.0" є 100 млн гривень, за які закуплять 5000 FPV.

Більше на цю тему: «Це війна інтелектів»: як воюють ударні fpv-дрони під Бахмутом та Кліщіївкою

Що таке FPV-безпілотник і чому вони важливі

  • FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки. 
  • FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити за ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони. 
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