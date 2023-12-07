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Найбільшу кількість атак за добу Сили оборони відбили на Авдіївському і Мар'їнському напрямках

Захисники продовжують стримувати ворога, який прагне оточити Авдіївку. 

Найбільшу кількість атак за добу Сили оборони відбили на Авдіївському і Мар'їнському напрямках
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат. Захисники відбили шість атак західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області. 

Також захисники ведуть штурмові дії південніше Бахмута. Захисники відбили 12 атак ворога в районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку", – сказав він.

На цьому напрямку Сили оборони відбили 34 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області", – додав Ковальов. 

На цьому напрямку захисники відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку ворога північніше Новоденьцького. На Куп'янському захисники відбили сім атак в районі Синьківки. На Лиманському відбили шість атак в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

Загалом за добу було 91 зіткнення, ворог завдав двох ракетних і 80 авіаударів, здійснив 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

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