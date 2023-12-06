Головне за середу, 6 грудня: 29 відбитих штурмів під Авдіївкою, заява Групи Семи, ліквідація Киви

У Новогродівці, Донецької області, на місці влучання ворожої ракети у триповерховий житловий будинок в центрі міста під завалами виявили фрагменти тіла людини, повідомляє МВС України.

Криміналістам вдалося ідентифікувати особу загиблого. Це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше.

Російська ракета забрала життя всієї родини. Батько та 8-річна донька ідентифіковані. Пошукова операція триває, досі шукають жінку.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 83 бойових зіткнення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 29 атак росіян у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Ворог завдав двох ракетних та 71 авіаційного удару, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один - по пункту управління та три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ ударили по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, а також уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та два артилерійські засоби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 грудня – в нашій новині.

За повідомленням джерел LB.ua, в котеджному містечку Одінцово під Москвою СБУ ліквідувала зрадника Іллю Киву.

Ліквідація колаборанта і пропагандиста Киви - спецоперація Служби безпеки України. Відомо, що його вбили зі стрілецької зброї.

Інформацію про знищення Киви підтвердили в українській розвідці.

Можна прочитати також Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива

Сьогодні у тимчасово окупованому Луганську вибухнув автомобіль із депутатом "народної ради ЛНР" і воєнним злочинцем Олегом Поповим.

Про це повідомили джерела LB.ua в Силах оборони.

Спочатку пропагандисти повідомляли, що він отримав важкі поранення, а потім визнали, що посібник окупантів повністю "задвохсотився".

"За інформацією наших джерел, ця ліквідація є справою рук СБУ. Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців. Окрім того, в т.з "народній раді ЛНР" цей персонаж був головою комітету з питань державної безпеки та оборони. Підрив керівника – найкраща реклама ефективності роботи цього комітету", - розповіли джерела.

Докладніше – в новині.

6 грудня відбувся онлайн-саміт лідерів країн "Групи семи".

За підсумками зустрічі сторони оприлюднили спільну заяву, яку, зокрема, опублікував Білий дім.

У ній ідеться про підтримку України та нові санкції проти РФ.

"Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну у її міжнародно визнаних кордонах. Ми продовжуємо підтримувати Україну у подальшому розвитку Формули миру президента Зеленського. Як зазначено у Спільній декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року, ми офіційно оформлюємо нашу постійну підтримку України через конкретні двосторонні довгострокові зобов'язання та домовленості щодо безпеки", - йдеться в заяві.

Подробиці – в новині.

У Миколаївському соборі, що в Кременці на Тернопільщині, сьогодні, 6 грудня 2023 року, відбулася служба Православної церкви України українською мовою – вперше за 191 рік.

Як повідомив виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин, "саме сьогодні, 6 грудня 1832 року, Миколаївський собор був анексований московитами, і саме сьогодні, 6 грудня 2023 року, проходить перше українське богослужіння до свята святого Миколая і звучить молитва за українських воїнів у День ЗСУ".

Сьогодні, в День Збройних сил України, в Києві відбулось урочисте відкриття пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському, якого у полоні розстріляли росіяни за слова "Слава Україні".

Пам'ятник встановили на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

"Ми дуже поспішали, щоб саме на цю дату відкрити. Дуже пишаємося тим, що саме у нас відкрили Символ незламності. Це дуже важливо! Музей відвідує дуже багато людей, серед яких військові, студенти, діти, літні люди. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, якою ціною дається нам ця перемога", - зазначила генеральна директорка НІАМ "Київська фортеця" Оксана Новікова-Вигран.

На відкритті були присутні родичі загиблого героя: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська.

Подробиці та світлини – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!