​У 2024 році плануємо закупити щонайменше 1 мільйон FPV-дронів, – Умєров

Раніше їх закуповували волонтери, Мінцифри та обласні військові адміністрації

Міністерство оборони в 2024 році планує закупити щонайменше 1 мільйон FPV-дронів. Перші партії вже замовлено.

Про це в колонці для Укрінформу написав міністр оборони Рустем Умєров.

"Загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів. Важливо, що вперше повну реальну потребу війська у дронах чітко пораховано та узагальнено. Ми працюємо над ефективною логістикою, над здешевленням закупівлі, над виробництвом достатньої кількості бойових частин", – зазначив він.

Умєров також наголосив, що раніше на законодавчому рівні були відсутні чіткі критерії та правила застосування FPV-дронів на полі бою.Тому Міноборони не закуповувало їх.

Раніше FPV-дрони закуповували волонтери, Мінцифри та обласні військові адміністрації. А на 2024 рік Міноборони вперше сформувало узгоджену потребу на рівні Сил оборони.

"Раніше кожне силове відомство формувало власну потребу на рік, що подекуди суперечило чи дублювало один одного. Міноборони цей процес очолило та систематизувало. Потребу не лише сформовано, а й узгоджено з реальними потужностями українських виробників, їхніх планів масштабування, можливостей проводити закупівлі за кордоном та планів постачання військово-технічної допомоги від партнерів", - написав Умєров.

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