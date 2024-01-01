Морські безпілотники СБУ мають не лише здатність нести вибухівку, а й оснащені вогнеметною системою. Про це йдеться у матеріалі УП про відвоювання Україною Чорного моря.

Безпілотник Sea Baby не тільки несе 850 кг заряду, але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу.

За даними УП, на відео морський дрон відкрив вогонь по човнах, що наздоганяли його і намагалися знищити.

Другий – "Мамай" – дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", – сказав Голова СБУ Василь Малюк.

Президент Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям – один із пріоритетних.

Василь Малюк зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе.

Морські безпілотники СБУ