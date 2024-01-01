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Один зі створених СБУ морських БпЛА не лише несе вибухівку, а й оснащений вогнеметною системою. Відео застосування

Йдеться про Sea Baby.

Один зі створених СБУ морських БпЛА не лише несе вибухівку, а й оснащений вогнеметною системою. Відео застосування
Фото: скріншот

Морські безпілотники СБУ мають не лише здатність нести вибухівку, а й оснащені вогнеметною системою. Про це йдеться у матеріалі УП про відвоювання Україною Чорного моря. 

Безпілотник Sea Baby не тільки несе 850 кг заряду, але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу. 

За даними УП, на відео морський дрон відкрив вогонь по човнах, що наздоганяли його і намагалися знищити. 

Другий – "Мамай" – дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря. 

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", – сказав Голова СБУ Василь Малюк.

Президент Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям – один із пріоритетних. 

Василь Малюк зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе. 

Морські безпілотники СБУ

  • Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Безпілотник є результатом тривалої розробки, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ. 
  • У грудні в СБУ розповіли про сів другий БпЛА "Мамай". "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.
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