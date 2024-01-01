Морські безпілотники СБУ мають не лише здатність нести вибухівку, а й оснащені вогнеметною системою. Про це йдеться у матеріалі УП про відвоювання Україною Чорного моря.
Безпілотник Sea Baby не тільки несе 850 кг заряду, але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу.
За даними УП, на відео морський дрон відкрив вогонь по човнах, що наздоганяли його і намагалися знищити.
Другий – "Мамай" – дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.
"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", – сказав Голова СБУ Василь Малюк.
Президент Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям – один із пріоритетних.
Василь Малюк зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе.
Морські безпілотники СБУ
- Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Безпілотник є результатом тривалої розробки, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ.
- У грудні в СБУ розповіли про сів другий БпЛА "Мамай". "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.