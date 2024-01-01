У Бєлгороді знешкоджено офіцера, який воював проти України, – ГУР

27-річного російського старшого лейтенанта знешкодили під час атаки 30 грудня.

Внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах у Росії ліквідовано 27-річного офіцера слідчого комітету Росії.

"«Бавовна» у бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил росії", – повідомили у Головному управлінні розвідки.

За даними розвідки, вдалося ліквідувати російського старшого лейтенанта Міхаіла Конопіцина.

У листопаді 2023 року його відрядили до Белгорода працювати у складі воєнного слідчого відділку слідчого комітуту Росії. До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.