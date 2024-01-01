У Бєлгороді знешкоджено офіцера, який воював проти України, – ГУР

Внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах у Росії ліквідовано 27-річного офіцера слідчого комітету Росії.
"«Бавовна» у бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил росії", – повідомили у Головному управлінні розвідки.
За даними розвідки, вдалося ліквідувати російського старшого лейтенанта Міхаіла Конопіцина.
У листопаді 2023 року його відрядили до Белгорода працювати у складі воєнного слідчого відділку слідчого комітуту Росії. До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.
- 30 грудня Сили оборони завдали кілька ракетних ударів по військових об'єктах Бєлгорода. Про це ЗМІ повідомило джерело в спецслужбах. Також додали, що атака – це відповідь на масований удар Росії по території України 29 грудня.
- Також вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері. Найгучніше було в Брянську, де група дронів вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир". Російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.