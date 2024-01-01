Від російської атаки на Хмельниччині постраждала дитина, – ОВА

У Хмельницькій області вчора ввечері, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed".

"Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню", – повідомили у Хмельницькій ОВА.

Також горів приватний гараж, проте пожежу оперативно ліквідували.