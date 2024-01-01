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Від російської атаки на Хмельниччині постраждала дитина, – ОВА

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити шість безпілотників.

Від російської атаки на Хмельниччині постраждала дитина, – ОВА
Фото: Сили оборони Півдня

У Хмельницькій області вчора ввечері, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed". 

"Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню", – повідомили у Хмельницькій ОВА.

Також горів приватний гараж, проте пожежу оперативно ліквідували.

  • У новорічну ніч 2024 ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Атаку він провів хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – російська територія. Росіяни випустили 90 безпілотників Shahed-136/131.
  • Під час атаки на Львівщині знищений музей Шухевича. Також пошкоджений університет, де вчився Степан Бандера.
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