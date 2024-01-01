РФ завдала рекордного удару безпілотниками. ППО збила 87 "шахедів"

У новорічну ніч 2024 ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Атаку він провів хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – російська територія.
Росіяни випустили 90 безпілотників Shahed-136/131. Про це повідомили в Повітряних силах.
Окрім того, вони завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 – з окупованих частин Херсонської і Запорізької областей
"У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників", – повідомили військові.
Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.
У новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 "Shahed-136/131".
- Унаслідок атаки постраждала, зокрема, Львіська область. Росіяни націлилися на об'єкти національної пам'яті – музей Романа Шухевича та університет, де здобував освіту Степан Бандера.