РФ завдала рекордного удару безпілотниками. ППО збила 87 "шахедів"

У новорічну ніч 2024 ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Атаку він провів хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – російська територія.

Росіяни випустили 90 безпілотників Shahed-136/131. Про це повідомили в Повітряних силах.

Окрім того, вони завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 – з окупованих частин Херсонської і Запорізької областей

"У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників", – повідомили військові.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

У новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 "Shahed-136/131".