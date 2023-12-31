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ЗСУ збивають 85% крилатих ракет та ударних дронів РФ, − Олещук

З 24 лютого 2022 року Сили оборони України знищили 1709 ракет різних типів.

ЗСУ збивають 85% крилатих ракет та ударних дронів РФ, − Олещук
Фото: Микола Олещук

З 24 лютого 2022 року Сили оборони України знищили 1709 ракет різних типів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Микола Олещук.

Серед них:

  • Х-101/555/55: випущено − 1360, знищено − 1045;
  • “Калібр”: випущено − 834, знищено − 397;
  • “Іскандер-К”: − випущено 154, знищено − 62;
  • ударні безпілотники “Shahed-136/131”: випущено − 3940, знищено − 3095.

За словами Олещука, відсоток збиття крилатих ракет та ударних безпілотників наразі становить близько 85%.

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“На початку 2023 року ми отримали перші “Patriot” і можливість знищувати “балістику”. Наразі ми уже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 “Кинджал” і десятки балістичних ракет противника”, − зазначив він.

Командувач Повітряних сил розповів, що було “проведено декілька блискучих операцій із знищення російських літаків, що тероризували українців керованими авіабомбами та іншими засобами ураження”.

Загалом з початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника.

За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів: 7 600 – на вогневе ураження та 8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.

“У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху”, − підсумував Олещук.

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