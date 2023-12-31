ЗСУ збивають 85% крилатих ракет та ударних дронів РФ, − Олещук

З 24 лютого 2022 року Сили оборони України знищили 1709 ракет різних типів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Микола Олещук.
Серед них:
- Х-101/555/55: випущено − 1360, знищено − 1045;
- “Калібр”: випущено − 834, знищено − 397;
- “Іскандер-К”: − випущено 154, знищено − 62;
- ударні безпілотники “Shahed-136/131”: випущено − 3940, знищено − 3095.
За словами Олещука, відсоток збиття крилатих ракет та ударних безпілотників наразі становить близько 85%.
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“На початку 2023 року ми отримали перші “Patriot” і можливість знищувати “балістику”. Наразі ми уже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 “Кинджал” і десятки балістичних ракет противника”, − зазначив він.
Командувач Повітряних сил розповів, що було “проведено декілька блискучих операцій із знищення російських літаків, що тероризували українців керованими авіабомбами та іншими засобами ураження”.
Загалом з початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника.
За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів: 7 600 – на вогневе ураження та 8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.
“У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху”, − підсумував Олещук.
- Після нічної атаки Росії 29 грудня українська ППО збила 87 ракет і 27 ударних безпілотників. Загалом ворог випустив 158 цілей.
- Президентка Молдови закликала посилити українську ППО.
- Висловила підтримку Україні і Японія. "Перед обличчям жорстокого ворога підтримка Японією України є непохитною", - ідеться в повідомленні.
- Президент США Джо Байден також відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні 29 грудня і закликав Конгрес поквапитися з допомогою нашій державі.