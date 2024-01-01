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Ворог 123 рази обстрілював Херсонську область. Є загиблий і 14 поранених, під ударом був "пункт незламності"

Окупанти випустили 565 снарядів. 

Ворог 123 рази обстрілював Херсонську область. Є загиблий і 14 поранених, під ударом був "пункт незламності"
Обстріли Херсона і області
Фото: ДСНС України

За минулу добу росіяни здійснили 123 обстріли Херсонської області, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдали ракетного удару. Загинула дитина, ще 14 людей поранені.

По Херсону ворог випустив 92 снаряди. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, заклад освіти, об'єкт критичної інфраструктури, автозаправну станцію, автоцентр та базу у Херсоні; об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі; пункт незламності та навчальний заклад у Бериславському районі", – повідомив він.

Серед поранених також є дитина.

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