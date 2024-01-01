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ССО за допомогою HIMARS знищили ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині

Зафіксували ЗРК оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідки.

ССО за допомогою HIMARS знищили ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині
Фото: Скріншот відео ССО

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України навели вогонь HIMARS на ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині. В результаті техніку противника знищено.

"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу", – повідомили в ССО.

Повідомляється, що оператори ССО навели на ворожий «Бук-М2» та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено.

Що відомо про ЗРК "БУК-М2":

  • Багатоканальний, високомобільний багатофункціональний ЗРК середньої дальності «Бук-М2» призначений для ураження літаків стратегічної та тактичної авіації, гелікоптерів, у тому числі зависаючих, крилатих ракет та інших аеродинамічних літальних об'єктів, у всьому діапазоні їх можливого застосування, тактичних балістичних та авіаційних ракет, керованих авіабомб в умовах інтенсивної радіоелектронної та вогневої протидії противника, а також для обстрілу надводних та наземних радіоконтрастних цілей. 
  • ЗРК може застосовуватися для протиповітряної оборони військ (військових об'єктів) у різних формах бойових дій.
  • До складу комплексу 9К317 “Бук-М2” входить до 12 самохідних пускових установок 9А317, пускозарядні машини 9А316, командний пункт 9С510, станція радіолокації виявлення цілей 9С18М1-3 та радіолокаційна станція підсвічування та наведення ракет (РПН) 9С36.
  • Попри наявність інших систем комплексу, пускові установки можуть за потреби працювати повністю в автономному режимі завдяки інтегрованому на шасі радарному комплексу, котрий розташований в носовій частині обертової конструкції з ракетами.
  • Основним засобом ураження комплексу є зенітна керована ракета 9М317. Ракета має розширену зону ураження до 45-50 км за дальністю і до 25 км – за висотою, а також велику номенклатуру цілей для ураження.
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