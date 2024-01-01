ССО за допомогою HIMARS знищили ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України навели вогонь HIMARS на ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині. В результаті техніку противника знищено.
"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу", – повідомили в ССО.
Повідомляється, що оператори ССО навели на ворожий «Бук-М2» та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено.
Що відомо про ЗРК "БУК-М2":
- Багатоканальний, високомобільний багатофункціональний ЗРК середньої дальності «Бук-М2» призначений для ураження літаків стратегічної та тактичної авіації, гелікоптерів, у тому числі зависаючих, крилатих ракет та інших аеродинамічних літальних об'єктів, у всьому діапазоні їх можливого застосування, тактичних балістичних та авіаційних ракет, керованих авіабомб в умовах інтенсивної радіоелектронної та вогневої протидії противника, а також для обстрілу надводних та наземних радіоконтрастних цілей.
- ЗРК може застосовуватися для протиповітряної оборони військ (військових об'єктів) у різних формах бойових дій.
- До складу комплексу 9К317 “Бук-М2” входить до 12 самохідних пускових установок 9А317, пускозарядні машини 9А316, командний пункт 9С510, станція радіолокації виявлення цілей 9С18М1-3 та радіолокаційна станція підсвічування та наведення ракет (РПН) 9С36.
- Попри наявність інших систем комплексу, пускові установки можуть за потреби працювати повністю в автономному режимі завдяки інтегрованому на шасі радарному комплексу, котрий розташований в носовій частині обертової конструкції з ракетами.
- Основним засобом ураження комплексу є зенітна керована ракета 9М317. Ракета має розширену зону ураження до 45-50 км за дальністю і до 25 км – за висотою, а також велику номенклатуру цілей для ураження.