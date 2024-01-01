ССО за допомогою HIMARS знищили ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині

Зафіксували ЗРК оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідки.

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України навели вогонь HIMARS на ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині. В результаті техніку противника знищено.

"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу", – повідомили в ССО.

Повідомляється, що оператори ССО навели на ворожий «Бук-М2» та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено.

Що відомо про ЗРК "БУК-М2":