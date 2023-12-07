На Харківщині внаслідок ДТП загинуло 6 людей, ще 5 отримали травми.

Про це повідомляє ДСНС.

Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу 3 автомобіля: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

Усіх травмованих госпіталізовано до лікарень.

Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в кінці листопада взяли під варту водія, який на Харківщині збив на смерть двох військових. Загиблі перебували на узбіччі, намагаючись відремонтували своє поламане авто.