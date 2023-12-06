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Троє колаборантів із східних областей України отримали реальні тюремні терміни

Зрадники співпрацювали з агресором у тимчасово окупованій Луганщині та під час захоплення частини Харківської області.

Троє колаборантів із східних областей України отримали реальні тюремні терміни
Фото: Служба безпеки України

Правоохоронці затримали трьох колаборантів на сході України. 

Як повідомили у СБУ, серед них – "телефоніст", який проводив зв’язок до кабінетів колишньої окупаційної адміністрації рф у Балаклії та очільник підрозділу "пенсійного фонду лнр".

Зокрема, на Харківщині затримали двох зрадників. 

Одним із них виявився 52-річний мешканець Балаклії, який у період захоплення міста проводив телефонний зв’язок до приміщень місцевих окупаційних органів, організовував трансляцію пропагандистських радіоканалів рф на території міста через мережу гучномовців на інфраструктурних будівлях. Під час таких радіоефірів окупанти закликали місцевих жителів до співпраці. 

Фото: Служба безпеки України

Після звільнення Балаклії зловмисник намагався сховатися, однак його викрили і затримали.

Ще одна колаборантка – мешканка Куп’янського району, яка у період захоплення громади добровільно очолила окупаційний "центр надання соціальних послуг", де роздавала прихильникам рашизму гуманітарку від країни-агресора. в тому числі і агітаційні газети "Харьков Z". 

Фото: Служба безпеки України

У Луганській області тюремний строк одержав ексчиновник однієї з комунальних установ області, який у квітні 2022 року погодився очолити один з підрозділів "пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі". Він зустрічався з місцевими підприємцями та закликав їх платити "пенсійні збори" до казни рф. Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він приховано прибув до Києва як вимушений переселенець і намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера.

Суд призначив зрадникам від 5 до 11 років тюрми.

СБУ викриває та затримує зрадників, які підтримують окупацію України:

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