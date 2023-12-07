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Російська армія атакувала Тягинку на Херсонщині, постраждали четверо людей

Один поранений у тяжкому стані. Інші - середньої тяжкості.

Російська армія атакувала Тягинку на Херсонщині, постраждали четверо людей
Фото: Google Maps

Опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя.

Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років.

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють правобережжя Херсонщини. При цьому на протилежному від села Тягинка березі Дніпра Сили оборони утримують позиції біля села Кринки.

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