На війні загинув гандболіст Олександр Перепелиця

Олександр був бійцем полку «Азов», командиром мінометного взводу. Загинув під час виконання бойового завдання в районі Кремінної на Луганщині.

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув гандболіст Олександр Перепелиця.

Про це повідомляє Комітет молоді й спорту Верховної Ради із посиланням на “Янголів спорту”.

Олександр із дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. Разом зі своєю командою представляв Роздільнянщину на змаганнях різного рівня, грав на позиції захисника. Якщо в грі йому доводилося боронити ворота, то після повномасштабного вторгнення — рідну Україну.

На передовій Олександр був бійцем полку «Азов», командиром мінометного взводу Першої роти спеціального призначення.

Побратими кажуть, що попри молодий вік Олександр до останнього залишався вірним присязі, виявляв стійкість і мужність.

На жаль, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Луганської області Олександр Перепелиця загинув.

У пам’ять про нього в його рідному місті Роздільне на Одещині започаткували Кубок із гандболу пам’яті Олександра Перепелиці.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Олександра Перепелиці.

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