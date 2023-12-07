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На війні загинув гандболіст Олександр Перепелиця

Олександр був бійцем полку «Азов», командиром мінометного взводу. Загинув під час виконання бойового завдання в районі Кремінної на Луганщині.

На війні загинув гандболіст Олександр Перепелиця
Олександр Перепелиця
Фото: Комітет молоді й спорту ВРУ

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув гандболіст Олександр Перепелиця.

Про це повідомляє Комітет молоді й спорту Верховної Ради із посиланням на “Янголів спорту”

Олександр із дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. Разом зі своєю командою представляв Роздільнянщину на змаганнях різного рівня, грав на позиції захисника. Якщо в грі йому доводилося боронити ворота, то після повномасштабного вторгнення — рідну Україну.

На передовій Олександр був бійцем полку «Азов», командиром мінометного взводу Першої роти спеціального призначення.

Побратими кажуть, що попри молодий вік Олександр до останнього залишався вірним присязі, виявляв стійкість і мужність.

На жаль, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Луганської області Олександр Перепелиця загинув.

У пам’ять про нього в його рідному місті Роздільне на Одещині започаткували Кубок із гандболу пам’яті Олександра Перепелиці.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Олександра Перепелиці. 

Раніше стало відомо про загибель на війні віцепрезидента Федерації шахів України Артема Сачука та чемпіона світу з кікбоксінгу Сергія Лисюка.

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