Україна разом з двома американськими компаніями вироблятиме 155-мм снаряди, – Камишін

Україна має домовленості з двома американськими компаніями щодо спільного виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Виробництво боєприпасів може тривати до 2-3 років. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проектів триватиме 2-3 роки", – зазначив Камишін.

Камишін додає, щоб виготовляти артснаряди в Україні, потрібно технології, які є у західних партнерів. Тому спільне виробництво є пріоритетним і чим раніше розпочнуть виробництво, тим раніше відповідні рішення запрацюють для Сил оборони.

Виробництво західної зброї в Україні: