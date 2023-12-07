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Україна разом з двома американськими компаніями вироблятиме 155-мм снаряди, – Камишін

Виробництво таких снарядів триває щонайменше два роки.

Україна разом з двома американськими компаніями вироблятиме 155-мм снаряди, – Камишін
Олександр Камишін, голова правління "Укрзалізниця"

Україна має домовленості з двома американськими компаніями щодо спільного виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Виробництво боєприпасів може тривати до 2-3 років. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проектів триватиме 2-3 роки", – зазначив Камишін.

Камишін додає, щоб виготовляти артснаряди в Україні, потрібно технології, які є у західних партнерів. Тому спільне виробництво є пріоритетним і чим раніше розпочнуть виробництво, тим раніше відповідні рішення запрацюють для Сил оборони.

Виробництво західної зброї в Україні:

  • Під час конференції оборонних індустрій у Вашингтоні у четвер Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними.
  • ДП "Антонов" і французька компанія домовилися, що вироблятимуть безпілотники Aarok MALE. Запустити спільно вироблений дрон сторони мають намір у 2024 році.
  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство. Воно буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.
  • Оборонний завод Rheinmetall запустить свій завод в Україні у 2024 році. Там очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
  • США планує наступні два роки збільшити виготовлення артснарядів 155-мм до 500%.
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