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Рішення про наступний транш для України МВФ прийме 11 грудня

В разі позитивного рішення Україна зможе отримати близько 900 млн доларів від МВФ

Рішення про наступний транш для України МВФ прийме 11 грудня
Фото: premiumtimesng.com

Виконавча рада МВФ збереться у понеділок, 11 грудня 2023 року, щоб обговорити питання другого перегляду програми EFF для України. Це відкриє можливість для отримання наступного траншу для української економіки.

Таке повідомила директор Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає Укрінформ. Також вона підтвердила, що в разі позитивного рішення наступний транш за програмою МВФ для України становитиме близько 900 млн дол.

Що таке програма EFF

  • Це чотирирічна програма "Механізм Розширеного Фінансування" (Extended Fund Facility - EFF) обсягом $17,5 млрд. Вона була головною складовою плану Міністерства фінансів зі стабілізації економіки України та закладання підвалин для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року.
  • Основоною метою Програми EFF є підвищення рівня резервів Національного банку України, запобігання відтоку капіталу, допомога Україні у подоланні структурних проблем в економіці тощо.
  • В рамках програми EFF Україна здійснила ряд ключових змін у сфері енергетики, банківського сектору, незалежності Національного банку, оздоровлення державних фінансів, реформування сектору державних підприємств та боротьби з корупцією. 
  • Виконання цих заходів надало Україні можливість отримати чотири транші в рамках EFF на загальну суму 8,7 млрд. дол. США
  • Співпраця України з МВФ в рамках програми EFF також було умовою для надання їй іншої двох- та багатосторонньої міжнародної фінансової підтримки обсягом понад 7,2 млрд. дол. США на протязі півтора року.
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