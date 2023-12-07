Рішення про наступний транш для України МВФ прийме 11 грудня

Виконавча рада МВФ збереться у понеділок, 11 грудня 2023 року, щоб обговорити питання другого перегляду програми EFF для України. Це відкриє можливість для отримання наступного траншу для української економіки.
Таке повідомила директор Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає Укрінформ. Також вона підтвердила, що в разі позитивного рішення наступний транш за програмою МВФ для України становитиме близько 900 млн дол.
Що таке програма EFF
- Це чотирирічна програма "Механізм Розширеного Фінансування" (Extended Fund Facility - EFF) обсягом $17,5 млрд. Вона була головною складовою плану Міністерства фінансів зі стабілізації економіки України та закладання підвалин для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року.
- Основоною метою Програми EFF є підвищення рівня резервів Національного банку України, запобігання відтоку капіталу, допомога Україні у подоланні структурних проблем в економіці тощо.
- В рамках програми EFF Україна здійснила ряд ключових змін у сфері енергетики, банківського сектору, незалежності Національного банку, оздоровлення державних фінансів, реформування сектору державних підприємств та боротьби з корупцією.
- Виконання цих заходів надало Україні можливість отримати чотири транші в рамках EFF на загальну суму 8,7 млрд. дол. США
- Співпраця України з МВФ в рамках програми EFF також було умовою для надання їй іншої двох- та багатосторонньої міжнародної фінансової підтримки обсягом понад 7,2 млрд. дол. США на протязі півтора року.