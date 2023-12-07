Рішення про наступний транш для України МВФ прийме 11 грудня

В разі позитивного рішення Україна зможе отримати близько 900 млн доларів від МВФ

Виконавча рада МВФ збереться у понеділок, 11 грудня 2023 року, щоб обговорити питання другого перегляду програми EFF для України. Це відкриє можливість для отримання наступного траншу для української економіки.

Таке повідомила директор Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає Укрінформ. Також вона підтвердила, що в разі позитивного рішення наступний транш за програмою МВФ для України становитиме близько 900 млн дол.

Що таке програма EFF